Továbbra is élvezhetjük a nyárias tavaszt

Nem lesz továbbra sem eső. A délkeleti szél többfelé megélénkül. 22-29 fokos maximumok várhatók- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A hőség ellen kell védekeznünk április elején? Ki gondolna ilyenre?

Ilyen extrém dolgokat produkál az időjárás, kedden többfelé a kánikulát jelentő harminc fokot is átlépheti a hőmérséklet. Júniust idéző humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatásokra számíthatunk.

Még mindig tart a melegedő tendencia a helyenként erős lökésekkel kísért déli légáramlással. Közben pedig már a komfortzónából kilépő magas hőmérsékletek is várhatók a déli, koradélutáni órákban. A melegedést és a hőséget rosszul tűrők számára már nem ajánlott a déli órákban a tűző napon tartózkodni. Emellett az UV-sugárzás is erősödik, egyre több embernek van szüksége fokozott bőrvédelemre. Igen nagy lesz a napi hőingás jelentősebb tovább fokozva szervezetünk terhelését.