Ismét nyárias meleg várható

Forrás: gettyimages

Csak kevés fátyolfelhő zavarja a ragyogó napsütést. Nem lesz eső. Várhatóan a hőmérséklet: 21-27 fok között alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Front nélkül is igen terhelően alakul a vasárnapi humánmeteorológiai- orvosmeteorológiai helyzet.

Az erőteljes melegedés megint szélsőséges változást hoz, a 25 fokot is elérő, sőt meghaladó nyári hőmérsékletekre számíthatunk a pár napja még igen kellemetlen, késő őszies idő után. Előnyös a sok napsütés és a csapadékmentes idő, de a szélre érzékenyek esetében ezt alaposan elrontja a sokfelé erős, viharos lökésekkel kísért déli szél, ami a hőérzetet is jelentősen csökkenti.

Ismét erős terhelés alá kerül a szervezetünk, különösen a keringési rendszerünk. Vezető tünet lesz az ingadozó vérnyomás, de fennmaradnak a különböző jellegű fejfájások is. Nagyon sokan szenvednek bizonytalanság-érzéstől, szédüléstől, szorongásos és pánikszerű reakcióktól. Lényegesen figyelmetlenebbek, zavartabbak lehetünk és sokat romlik az alvásminőség.