Folytatódik a borongós idő. Főleg a Dunától keletre alakulnak ki esők, záporok. Erős lesz az északnyugati szél. Egyelőre marad a 11-12 fok körüli hűvös idő – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Eddig sem alakult jól a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet a frontérzékenyek számára, de ez a helyzet szerdán tovább romlik.

A napok óta elhúzódóan jelentkező, hol hideg-, hol melegfronti hatások után most a hullámzó frontrendszer kettősfronti szakasza határozza meg a meteogyógyászati állapotunkat. Fokozottan megterhelő lesz az erős, sokfelé viharos lökésekkel kísért északias szél. Tovább rontja - főleg a kopásos ízületi problémákkal élők állapotát - a szórványosan előforduló csapadék és a csökkenő hőérzet. A fényszegény időjárás gyengíti az immunrendszerünket. Sok ember esetében jelentkeznek a keringési rendszer túlterheléses tünetei, mellkasi diszkomfortok gyakoribb szív- és légzési panaszok, görcsös fájdalmak, erősen ingadozhat a vérnyomás, szédülés, bizonytalanság-érzet, homályos látás, gyakoribb rosszullétek és ismétlődő fejfájások is jelentkezhetnek. Sokat romolhat a mentális állapotunk, fáradtság, lehangoltság, rosszabb esetben szorongásos és pánikszerű tünetek is várhatók.