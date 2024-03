Nyárias húsvét vasárnap.

Nyárias meleg valószínű 25 fok körüli maximumokkal- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Igen sokféle terhelés éri a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek szervezetét.

Ebben a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetben két tényezőt külön is ki kell emelnünk. A rendkívül erős melegedés melegfront szerű helyzetet teremt amihez kapcsolódnak az erős és tartós migrénes és egyéb jellegű fejfájások. Erősödnek a gyulladásos panaszok és gyakoribbak a keringési panaszok is. A melegedés erős szaharai eredetű légáramlás következménye, amivel nagy mennyiségű sivatagi por is érkezik. Ez hozzájárulhat a légzési panaszok szaporodásához. A hatásokat erősíti az óraátállítás okozta stressz és alvászavarok megjelenése. Sokkal fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, ami a közlekedésben is veszélyes. Viszont aki bírja, igyekezzen minél több időt a szabadban tölteni, válasszunk minél kevésbé terhelő programokat.