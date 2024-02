Nem alakul ki csapadék. Csak néha élénkülhet meg az északnyugati szél. 11 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Csütörtökön is számítani kell helyenként erős hajnali fagyokra, és szokatlanul erős hőingásra. Foltokban pára és köd is kialakulhat. Sokan fognak továbbra is tapasztalni ingadozó vérnyomást, fejfájásos, görcsös és ízületi panaszokat. Túl korán indult a pollenszezon, az égerre, mogyoróra, citrusfélékre, kőrisre érzékenyek már fokozottan tapasztalhatják az erősödő allergiás tüneteket.

Még ilyen frontmentes időben is egyre többen megtapasztalják, hogy mennyire nehéz elviselni az időjárás-érzékenység következményeit, a leromlott életminőséget.