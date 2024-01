Marad a borongós idő, és többfelé várható záporeső. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél fokozódik viharossá. 10-15 fokos tavaszias idő valószínű- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Példátlan terhelést hoz az időjárás érzékenyekre a hőmérséklet ingadozás.

A melegfront szempontjából is nagyon szeszélyesen alakulnak az időjárási viszonyok, az ország nagy részén 15 fok körüli, délen akár 20 fokot is közelítő áprilisi hőmérsékleteket mérhetünk, míg északkeleten helyenként fagypont közelében is maradhat a hőmérséklet. Tovább rontja a helyzetet a fényszegény, többfelé csapadékos idő és a erős lökésekkel kísért légmozgás.

Ezek már önmagukban is rendkívül terhelő tényezők. Azonban az újabb nagy változást az átvonuló erős hidegfront okozza. Ez mögött erős lehűlés kezdődik, a hétvégére már -10 fok alatti kemény fagyokra is számíthatunk. A szervezetünk nagyon nehezen tudja követni ezeket az extrém változásokat, és térben és időben rendkívül változatos, gyorsan átalakuló panaszokra számíthatunk.

Az időjárás-érzékenység minden tünete megjelenhet ebben az időszakban.

Tegyünk meg mindent fizikális és mentális terhelésünk csökkentése érdekében. Fokozottan figyeljünk a súlyosabb keringési betegségekkel élőkre. Nagyobb valószínűséggel fordul elő a legveszélyesebb következmények, a sztrók, infarktusok kialakulása.