Délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és főleg a Dunától keletre fordul elő csapadék: nagyrészt eső, de eleinte északkeleten hó is lehet.

A déli szél egyre nagyobb területen megerősödik. Délután +1, +7 fok valószínű - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Példátlanul megterhelő változások kezdődnek szerdán az érkező ciklon miatt.

Ennek előbb a melegfrontja határozza meg a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet. Zavaró lesz a megerősödő, viharossá is fokozódó déli szél. Napközben egyre erősödő melegfronti hatások érvényesülnek. A magassági meleg beáramlás már a talajon is érvényesül, elkezdődik a felmelegedés, helyenként 10 fok fölé is. Nagyon nehéz napjuk lesz a fejfájósoknak, szaporodnak a vérnyomásos és keringési panaszok, gyakoribbak a gyulladásos folyamatok. Fáradtabbak figyelmetlenebbek, motiválatlanok lehetünk és sokat romlik az alvásminőség.

Igyekezzünk könnyű ételeket fogyasztani, mozogni és pihenni is, a megfelelő alvásminőséggel sokat tehetünk szervezetünk egészsége érdekében.