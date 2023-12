Reggelre sűrű köd képződik, mely csak lassan oszlik fel. Napközben változóan felhős lesz az ég, délutántól aztán erős felhősödés kezdődik, és estétől elered az eső. A délies szél gyakran lesz élénk. Békéscsabán 4 és 8 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. Készítette: dr. Pukoli Dániel