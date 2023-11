Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délen és keleten többfelé, máshol elszórtan várható eső, zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 10 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton is hidegfront érezteti hatását, amely elsősorban a frontérzékenyek számára okozhat kellemetlen tüneteket. A reggeli órákban az ízületi fájdalmak erősödhetnek fel, napközben pedig görcsös panaszok jelentkezhetnek. Sokakat gyötörhet fejfájás, migrén is a nap során, a fronthatás pedig az éjszakai pihenésünkre is rossz hatással lehet.

