Sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő lesz az égen. Nem alakul ki csapadék sehol sem. Mérsékelt marad a légmozgás - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 14 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. Hőségben a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is ügyeljen.