Estig napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, és csak néhol fordulhat elő zápor, vagy zivatar. Estétől aztán délnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. Főleg délen és keleten heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. A hőmérséklet 26 és 36 fok között változik, délkeleten lesz forróság. Az ÉNy-i szél zivataroktól függetlenül megerősödik - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 22 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.