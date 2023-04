Dél, délnyugat felől már sokfelé alakul ki eső, zápor, néhol zivatar. Délután dél felől csökken a felhőzet, előbukkanhat a nap. Nyugaton az északnyugati, máshol a déli szél erősödhet meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések lesznek. Keleten 20, nyugaton 10 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 7 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.