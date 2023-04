Eleinte borongós időre számíthatunk, szórványosan újabb esővel, záporral. Napközben aztán csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap. Azonban elszórtan még délután is előfordulhat zápor. Az északi szél néha megélénkül. Békés vármegyében 3-10 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás ugyan nincs, de a helyenként megélénkülő erős szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!