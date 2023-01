Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, a pár órás napsütés mellett többször is erősebben megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt marad a délnyugati szél.

A hőmérséklet kora délután 8 és 9, késő este 4 és 5, péntek hajnalban pedig 1 és 2 fok körül alakul majd.

A koponyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.