Szerdán eleinte erősen felhős, borult időnk lesz. A délelőtti órákban többször is kisebb-nagyobb csapadék, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Rövid időre csak a délután folyamán süthet ki a nap. Élénk, időnként erős lesz a délnyugati szél.

A hőmérséklet kora délután 9 és 10, késő este 6 és 7, csütörtök hajnalban pedig 7 és 8 fok körül alakul majd.

A koponyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Békés vármegye területére. A széllökések sebessége meghaladhatja a 70 km/órát is.