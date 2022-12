Előrejelzés 1 órája

Talán már a jövő héten megérkezik a tél Békésbe

Most, hogy közeledünk advent harmadik vasárnapjához, nagyon is aktuális lesz a kérdés, hogy mikor láthatunk végre havat? Persze ha a hegyekbe kirándulunk, akkor akár holnap, de sajnos az is előfordulhat, hogy elég sokat kell ehhez sétálni.

Ha az ablakon kinézünk, esőt látunk, a hírekben pedig 10 °C-ot is meghaladó nappali hőmérsékletekről beszélnek a hétre, így a havazás valószínűsége holtan rogy össze. A melegnek és az esőnek az okozója egy mediterrán ciklon, egészen pontosan annak előoldala – olvasható a koponyeg.hu elemzésében. Azonban a helyzet változik, hazánk lassan, de biztosan átkerül a ciklon hátoldalára, ahol az időjárás is jelentősen eltér a mostanitól. Igen, van esély a télies fordulatra, persze fenntartva azt, hogy az előrejelzés ilyen hosszan bizonytalan, főleg, ha egy mediterrán ciklon is beleszól az egyenletbe. Mindenesetre a hét végére jó eséllyel érkezik jelentős lehűlés, ami a jövő hét eleji csapadékot hó formájában is öntheti ránk, méghozzá országszerte, vagyis most nem csak a hegyekben számíthatunk fehér lepelre.

