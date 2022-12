Mint a portálon írták, újra mediterrán ciklon érkezik a térségünkbe, ez pedig újra sok csapadékot eredményez. Nem csak arról van szó, hogy gyakorlatilag az egész országban áztatja majd a talajt az eső, ez néhol havazásba, sőt, hófúvásba is átválthat.

A szél is erős lesz, 70-80 km/h körüli értékeket fog produkálni, sőt, néhol a 90 km/h-ás sebességet is elérheti majd, ez pedig már bőven a kellemetlen kategóriában mozog. Csapadék tekintetében pedig több terület akár 50 mm-t is meghaladó mennyiséggel számolhat.

A tartós, megmaradó havazás ezúttal is inkább a hegyekre lesz jellemző. A Bakony vagy az Északi Középhegység ebből a szempontból a legszerencsésebbek, itt ugyanis akár 10 cm hó is hullhat. Hőmérséklet tekintetében furcsa helyzetek is adódhatnak, mert amíg északon a fagypont alá süllyed a hőmérő higanyszála napközben is, délen akár 10°C feletti hőmérsékleteket is mérhetünk.