Időjárási hullámvasút vár ránk a hétvégén Békésben

Vár ránk egy időjárási hullámvasút, ami – bár már hozzászokhattunk volna – mindig megviseli az ember szervezetét és sajnos a kedvére is rányomja a bélyegét. Bár szerda hajnalban még -6 fokig is lecsökkent a levegő hőmérséklete a Viharsarokban, ez most jelentősen megváltozik.

A hideg helyét egy melegfront veszi át, mely ráadásul egy újabb mediterrán ciklont is a nyakunkra ültet. Ezzel alapvetően nem lenne gond, de csak abban az esetben, ha havazással örvendeztetne meg minket. Ez azonban nem így lesz – derül ki a koponyeg.hu összeállításából. Esőt azonban hoz, péntekre a Dél-Alföldön akár 14°C-ig is melegedhet az idő, vagyis annak a kis rétegnyi hónak sem marad sok esélye, ami esetleg még megvan.

