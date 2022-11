A hét középső munkanapján a felhők lesznek túlsúlyban, borult időnk lesz és a nap folyamán többször is előúfordulhat kisebb-nagyobb csapadék. Napsütésre csak rövid ideig számíthatunk. Gyenge lesz a déli szél.

A hőmérséklet kora délután 10 és 11, késő este 8 és 9, csütörtökön hajnalban pedig 7 és 8 fok körül alakul majd.

A koponyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint gyenge hidegfronthatás terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.