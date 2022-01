A nap további részében gyorsan emelkedik a hőmérséklet, ám a csúcs csak délután 5 óra körül következik majd be, és akkor is csak plusz 1 fokot mérhetünk. Ez köszönhető az erősen megnövekvő felhőzetnek, ami a délelőtti pár órás napsütést után következik majd be.

Napközben mérsékelt lesz a délnyugati szél. A hőmérséklet kora délután 0 és 1, késő este pedig -1 és 0 fok körül alakul majd.

Frontmentes napunk lesz, ám akik vérnyomás-ingadozással küzdenek, azok enyhe rosszullétet tapasztalhatnak, a hideg időjárás erősen igénybe veszi keringési rendszerüket. A reggeli erős fagy ráadásul a reumatikus és kopásos ízületi fájdalmakat is felerősítheti.

Szerdán az előrejelzések szerint már enyhe hószállingózással kezdődik majd a nap.