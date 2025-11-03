A Vulcan Shield Global beruházása új távlatokat nyithat a vármegye fejlődésében

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be, hogy a Vulcan Shield Global nagyszabású fejlesztést indít Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri VSG világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.

Losonczi István: a Vulcan Shield Global megjelenésével óriási esély előtt állunk, és rajtunk múlik, mennyi tudunk kihozni belőle. Fotó: Dinya Magdolna

– Miként fogadták a Vulcan Shield Global békéscsabai beruházásának hírét a vállalkozói szférában?

– A Vulcan Shield Global békéscsabai megjelenése óriási lehetőség mind a helyi, mind a térségi gazdasági szereplők számára – fogalmazott Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Békés vármegyei elnöke. – Országos tapasztalat, hogy amikor egy ilyen jelentős fejlesztés megvalósul, annak közvetlen közelében számos kis- és középvállalkozás is megjelenik, amelyek további fejlesztéseket és munkahelyeket generálnak. Én személy szerint nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy a Vulcan Shield Global békéscsabai üzemének építésébe, valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekbe minél több Békés vármegyei vállalkozás is bekapcsolódhat. Hosszabb távon pedig bízom abban, hogy a gyár működése során is egyre több helyi cég válhat a vállalat beszállítójává és partnerévé.

A Vulcan Shield Global megjelenése Békéscsaba és vármegye életét is felpezsdítheti

– Többször elhangzott, hogy egész Békéscsaba és Békés vármegye életét felpezsdítheti a VSG megjelenése. Vállalkozói szemmel miként látja, hogyan is valósulhat ez meg?

– A Vulcan Shield Global érkezése valódi lendületet adhat a térség gazdasági életének. Ezek a beruházások nem csupán azokat a vállalkozásokat érintik majd, amelyek közvetlenül együttműködnek a céggel – hatásuk messze túlmutat ezen. Az új munkahelyek megjelenésével