Tűz pusztított egy kondorosi gazdánál, óriási a kár

Korábban hírt adtunk arról, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.

A kiégett műhely Kondoros területén.

A Magosznál elmondták, a károsult gazdatársat, Szrnka Györgyöt és családját sokan ismerhetik, rendszeresen részt vesz a gazdaköri rendezvényeken is.

– A kár óriási, ezért jótékonysági adománygyűjtést indítottunk, segítsünk közösen a családnak! – emelték ki a Magosznál. Számlaszám: 10405004-00012345-00000003., számlatulajdonos: MAGOSZ, közlemény: Tűzkár