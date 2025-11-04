november 4., kedd

1 órája

Tűz pusztított egy kondorosi gazdánál, óriási a kár

Címkék#Kondoros#MAGOSZ#család#műhely

A gazdaság működését alapjaiban meghatározó gépek és gazdasági épület pusztult el teljesen. Traktor, homlokrakodó és rengeteg eszköz, alkatrész égett le a tűz következtében. A Magosz jótékonysági adománygyűjtést indított.

Nyemcsok László

Korábban hírt adtunk arról, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy műhely Kondoros külterületén. Az esethez több szarvasi és békéscsabai hivatásos tűzoltó egységet, valamint a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.

A kiégett műhely Kondoros területén. 

A Magosznál elmondták, a károsult gazdatársat, Szrnka Györgyöt és családját sokan ismerhetik, rendszeresen részt vesz a gazdaköri rendezvényeken is.

– A kár óriási, ezért jótékonysági adománygyűjtést indítottunk, segítsünk közösen a családnak! – emelték ki a Magosznál. Számlaszám: 10405004-00012345-00000003., számlatulajdonos: MAGOSZ, közlemény: Tűzkár

Hatalmas kár keletkezett. 

 

