Ha ilyet vettél, inkább ne edd meg: két terméket is visszahívtak
Két élelmiszer is fennakadt a hatósági ellenőrzéseken, miután biztonsági kockázatot állapítottak meg. A termékvisszahívás célja, hogy a kifogásolt tételek mielőbb kikerüljenek a forgalomból, megelőzve a fogyasztók egészségkárosodását.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) november 5-én két termékvisszahívást is elrendelt. Az egyik esetben határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat, a másiknál pedig mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg. A hatóság a forgalmazókkal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek visszavonásáról – olvasható a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldalán.
Termékvisszahívás: növényvédőszer-maradványt találtak mungóbabban
Az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) keresztül érkezett bejelentés alapján Thaiföldről származó, Golden Chef márkájú mungóbab-termékben határértéket meghaladó mennyiségű növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A kifogásolt termék egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozáshoz is eljutott.
Az NKFH a bejelentést követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel, amelyek a hatósággal együttműködve azonnal intézkedtek a termék forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A visszagyűjtött áruk további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság nyomon követi.
A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyek alkalmazása szigorúan szabályozott, mivel túladagolásuk egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) minden élelmiszer-kategóriára határértékeket állapít meg, melyek betartását a tagállamok hatóságai rendszeresen ellenőrzik.
Listeria miatt hívták vissza a füstölt lazacot
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általa forgalmazott norvég füstölt lazacfilé egyik tételét hívta vissza, miután a hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki. A kórokozó súlyos megbetegedést okozhat, ezért a termék fogyasztása nem biztonságos.
A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást is. A vásárlókat arra kérik, hogy a terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol a vételárat visszatérítik részükre.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a termékvisszahívás célja a fogyasztók védelme, és minden ilyen esetben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kifogásolt termékek gyorsan, biztonságosan és teljes körűen kikerüljenek a forgalomból.
Figyelnek a fogyasztókra
Az elmúlt hónapokban több termékvisszahívást is kiadott a fogyasztóvédelem, októberben egy kínai fermentált fekete fokhagymában találtak növényvédőszer-maradékot, szeptemberben az étcsokoládés mandulába és étcsokoládés meggy esetében pedig rovarszennyezettség gyanúja merült fel. De gondot okozott egy Törökországból importált mogyorókrém és egy kínai szezámolaj is.
