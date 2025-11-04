Ha ilyet vettél, inkább ne edd meg: két terméket is visszahívtak

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) november 5-én két termékvisszahívást is elrendelt. Az egyik esetben határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat, a másiknál pedig mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg. A hatóság a forgalmazókkal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek visszavonásáról – olvasható a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldalán.

Kétféle terméket is érintett a termékvisszahívás, semmiképp ne fogyasszuk el őket! Illusztráció: Shutterstock

Termékvisszahívás: növényvédőszer-maradványt találtak mungóbabban

Az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) keresztül érkezett bejelentés alapján Thaiföldről származó, Golden Chef márkájú mungóbab-termékben határértéket meghaladó mennyiségű növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A kifogásolt termék egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozáshoz is eljutott.

Golden Chef mungóbab a visszahívott termékek között. Fotó: NKFH

Az NKFH a bejelentést követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel, amelyek a hatósággal együttműködve azonnal intézkedtek a termék forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A visszagyűjtött áruk további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság nyomon követi.

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyek alkalmazása szigorúan szabályozott, mivel túladagolásuk egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) minden élelmiszer-kategóriára határértékeket állapít meg, melyek betartását a tagállamok hatóságai rendszeresen ellenőrzik.

Listeria miatt hívták vissza a füstölt lazacot

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általa forgalmazott norvég füstölt lazacfilé egyik tételét hívta vissza, miután a hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki. A kórokozó súlyos megbetegedést okozhat, ezért a termék fogyasztása nem biztonságos.

A visszahívott norvég füstölt lazacfilé. Fotó: NKFH

A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul kivonta a terméket a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást is. A vásárlókat arra kérik, hogy a terméket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol a vételárat visszatérítik részükre.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A hatóság hangsúlyozta, hogy a termékvisszahívás célja a fogyasztók védelme, és minden ilyen esetben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kifogásolt termékek gyorsan, biztonságosan és teljes körűen kikerüljenek a forgalomból.