Hétfőtől befűt új akciójával a Lidl

Lakberendezési kategóriában jelentkezett a Lidl: akciójával kellemes hőmérsékletet garantál minden otthonba. Most a Tronic fali kerámia fűtőventillátor Lidl Plus kártyával 25%-os kedvezménnyel kapható, mindössze 11 111 forintért. A Tronic elektromos törülközőszárító ugyanilyen kedvezménnyel 14 999 forintért, a Tronic mini fűtőventillátor pedig szuper áron, 4999 forintért kapható.

A Lidl most sem okoz csalódást: hétfőtől szuper áron fűt be. Forrás: Lidl.hu

Szuper áron kínálja a Lidl a meleget adó termékeket

A Bresser hőmérséklet-, és páratartalomkijelző szett is az akciós kínálatba került 3999 forintos áron, de a Tronic üveg melegítőkonvektor (19 999 forint), a Tronic konvektor (6999 forint), a Kandallóventillátor (5999 forint), a Hősugárzó torony (12 999 forint), és a Fűtőventillátor (3999 forint) is szuper áron kapható.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Legutóbb csütörtöktől hirdetett óriási akciót a Lidl, ekkor a kínálatban a Parkside kapta az egyik főszerepet.