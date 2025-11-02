november 2., vasárnap

Most aki előre reszket az érkező hidegfronttól, annak jó hírrel szolgálhatunk. A Lidl olyan akciót hirdetett, mely minden esetben garantálja az otthon melegét, szuper áron.

Hétfőtől befűt új akciójával a Lidl

Lakberendezési kategóriában jelentkezett a Lidl: akciójával kellemes hőmérsékletet garantál minden otthonba. Most a Tronic fali kerámia fűtőventillátor Lidl Plus kártyával 25%-os kedvezménnyel kapható, mindössze 11 111 forintért. A Tronic elektromos törülközőszárító ugyanilyen kedvezménnyel 14 999 forintért, a Tronic mini fűtőventillátor pedig szuper áron, 4999 forintért kapható.

Szuper áron kínálja a Lidl a meleget adó termékeket

A Bresser hőmérséklet-, és páratartalomkijelző szett is az akciós kínálatba került 3999 forintos áron, de a Tronic üveg melegítőkonvektor (19 999 forint), a Tronic konvektor (6999 forint), a Kandallóventillátor (5999 forint), a Hősugárzó torony (12 999 forint), és a Fűtőventillátor (3999 forint) is szuper áron kapható.

Legutóbb csütörtöktől hirdetett óriási akciót a Lidl, ekkor a kínálatban a Parkside kapta az egyik főszerepet.

 

