Akkorát drágult a kolbász lelke, hogy kiverte a biztosítékot, de sokan a termelők mellé álltak

Az őrölt pirospaprika ára miatt az egyik békéscsabai csoport tagjai a hozzászólásokban nem kímélik egymást. Ez a bejegyzés váltotta ki a heves vitát: „Nem szégyellik magukat a csabai piacon az árusok, hogy 9 ezerért adják. Értem én, hogy minden sokba kerül, a fűszerpaprika előállításánál is. Sokan azzal érvelnek, itt tudod, hogy mit veszel, de nem érdekel. Tavaly egy árusnál 6000 -ért vettem csemegét és csípőset egyaránt, most ugyanott 9000 forint, hát tőlem ott fog megromlani.”

Az őrölt pirospaprika ára megosztotta hozzászólókat, a paprikáról kolbászkirály és őstermelő is elmondta tapasztalatait. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

„Nem tart senki fegyvert a fejedhez”

A hozzászólók két nagy táborra szakadtak. Az egyik szerint felháborító, hogy ennyiért adják, a másik szerint nem drága, csak az emberek nem értik, mennyi munka van mögötte. Sokan az egyszerű megoldás hívei: ha drága, ne vedd meg! „Nem tart senki fegyvert a fejedhez” – írta valaki. Más hozzátette: „Inkább vedd meg drágán hazai termelőtől, mint a behozott silány minőségűt a boltban.”

Rengeteg a munka az őrölt pirospaprika előállításánál

Többen részletesen leírták, mennyi munka van egy kiló jó minőségű paprika mögött. A magvetéstől a locsoláson, kapáláson, szedésen, szárításon és daráláson át akár tíz hónap is eltelik, mire az őrlemény a zacskóba kerül. „Egy kiló fűszerpaprikához több kiló friss paprika kell. A vegyszerek, a víz, a munkabér mind drágult” – olvasható egy hozzászólásban. Volt, aki még tovább ment: „Próbáld ki! Ültesd el a magot, locsold a 40 fokban, szárítsd, daráld, és majd meglátod, hogy nem is olyan drága az a 9000 forint.”

Régen saját maguknak termelték meg

Sok hozzászólás nosztalgikus hangon idézte fel a régi időket: „Gyerekkoromban magunk vetettük, fűztük, szárítottuk. Napokat töltöttünk vele. Ma már nem éri meg.” Az idősebbek többsége úgy látja, a mai világban nemcsak az őrölt pirospaprika ára változott meg, hanem maga az értékrend is. „Régen nem sírt senki, hanem megcsinálta. Most meg mindenki panaszkodik, hogy drága” – írták.

A bizalom nagyon fontos a vásárlásnál

Nem egy hozzászóló csalódásáról számolt be: „Helyben, híres termelőtől vettem, három hónap után a paprika kifakult, sárga lett. A panaszomra a termelő csak legyintett.” Más is hasonlót tapasztalt: „Olcsón vettem szépnek tűnőt, de a pörkölt barna lett tőle. Azóta inkább magam szárítom és darálom.”