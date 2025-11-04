42 perce
Akkorát drágult a kolbász lelke, hogy kiverte a biztosítékot, de sokan a termelők mellé álltak
Felháborodtak többen is, hogy mennyit drágult a kolbász, de a pörköltek, a gulyásleves lelke is. Az egyik közösségi oldalon leírták, az őrölt pirospaprika ára óriásit emelkedett. Megszólalt egy kolbászkirály és egy őstermelő is.
Az őrölt pirospaprika ára miatt az egyik békéscsabai csoport tagjai a hozzászólásokban nem kímélik egymást. Ez a bejegyzés váltotta ki a heves vitát: „Nem szégyellik magukat a csabai piacon az árusok, hogy 9 ezerért adják. Értem én, hogy minden sokba kerül, a fűszerpaprika előállításánál is. Sokan azzal érvelnek, itt tudod, hogy mit veszel, de nem érdekel. Tavaly egy árusnál 6000 -ért vettem csemegét és csípőset egyaránt, most ugyanott 9000 forint, hát tőlem ott fog megromlani.”
„Nem tart senki fegyvert a fejedhez”
A hozzászólók két nagy táborra szakadtak. Az egyik szerint felháborító, hogy ennyiért adják, a másik szerint nem drága, csak az emberek nem értik, mennyi munka van mögötte. Sokan az egyszerű megoldás hívei: ha drága, ne vedd meg! „Nem tart senki fegyvert a fejedhez” – írta valaki. Más hozzátette: „Inkább vedd meg drágán hazai termelőtől, mint a behozott silány minőségűt a boltban.”
Rengeteg a munka az őrölt pirospaprika előállításánál
Többen részletesen leírták, mennyi munka van egy kiló jó minőségű paprika mögött. A magvetéstől a locsoláson, kapáláson, szedésen, szárításon és daráláson át akár tíz hónap is eltelik, mire az őrlemény a zacskóba kerül. „Egy kiló fűszerpaprikához több kiló friss paprika kell. A vegyszerek, a víz, a munkabér mind drágult” – olvasható egy hozzászólásban. Volt, aki még tovább ment: „Próbáld ki! Ültesd el a magot, locsold a 40 fokban, szárítsd, daráld, és majd meglátod, hogy nem is olyan drága az a 9000 forint.”
Régen saját maguknak termelték meg
Sok hozzászólás nosztalgikus hangon idézte fel a régi időket: „Gyerekkoromban magunk vetettük, fűztük, szárítottuk. Napokat töltöttünk vele. Ma már nem éri meg.” Az idősebbek többsége úgy látja, a mai világban nemcsak az őrölt pirospaprika ára változott meg, hanem maga az értékrend is. „Régen nem sírt senki, hanem megcsinálta. Most meg mindenki panaszkodik, hogy drága” – írták.
A bizalom nagyon fontos a vásárlásnál
Nem egy hozzászóló csalódásáról számolt be: „Helyben, híres termelőtől vettem, három hónap után a paprika kifakult, sárga lett. A panaszomra a termelő csak legyintett.” Más is hasonlót tapasztalt: „Olcsón vettem szépnek tűnőt, de a pörkölt barna lett tőle. Azóta inkább magam szárítom és darálom.”
A bizalom sokakban megrendült, attól félnek, hogy a 8-10 ezer forintos jelenlegi árnál jóval olcsóbb őrölt fűszerpaprika átcsomagolt, gyenge minőségű, külföldi áru. „Van, aki 10 ezerért is megveszi az őrölt pirospaprikát biztos helyről, mert tudja, hogy a kolbásza csak így lesz jó” – írta egy tapasztalt vásárló. „Más meg inkább kocsiból vásárol, aztán dobhatja ki, mert barna lesz tőle a pörkölt.”
Biztos helyről vegyük az őrölt pirospaprikát!
– A legfontosabb valóban az, hogy biztos helyről vegyük az őrölt pirospaprikát a házi kolbász elkészítéséhez – ecsetelte a békéscsabai Such Zoltán András, aki a 2022-es Csabai Kolbászfesztivál kolbászkirálya. – Ha csomagolva vásároljuk, legyen rajta a fajta vagy fajták, a termelő neve, az engedélyszámok és az elérhetőség. Tapasztaljuk ki, melyek a legjobb fajták számunkra, amik például jobban színeznek, mert a kolbász íze mellett a színe is ínycsiklandó.
A Serrano chilitől kezdve a cseresznyepaprikán át a csípős csöves paprikákig az erősek közül számos fajtát kipróbáltam, és ezek csak az erős paprikák. A paprikafajtáknak megvan a maguk szerepe, eredetileg mire nemesítették, mit tudnak, milyen az olaj-, a színezékanyag-tartalmuk. Ennek megfelelően válasszunk!
A kolbász többfajta fűszerpaprikától lesz az igazi
A kolbászkirály tanácsa, az ízvilág miatt is a kolbászba legalább háromfajta paprikát, két édeset és egy csípőset – vagy akár fordítva, tegyünk, de a négy sem sok, így lesz tökéletes a kolbász. Ha megbízható helyen, módon, maggal őrlik le fűszerpaprikát, az őrlemény olajosabb lesz, másabb a beltartalma, máshogy oldódik a zsírban. A kolbászkirály elárulta egy kedvenc fajtáját is. Szegedi 80-ast mindig használ, mert beltartalmi értéke az egyik legjobb, és ez az őrlemény a minőségét meghatározza.
Minél több mag legyen benne, annál szebb, olajosabb
Komlósi Sándorné paprikatermesztő- és őrleménykészítő őstermelő a csabai piacon árusít.
– Minél több mag legyen benne, annál szebb, olajosabb, és akkor adja meg a szép színét az őrölt fűszerpaprika – hangsúlyozta. – Édeset, Szegedi 20-as és 80-as fajtát, valamint cseresznyeerőset készítünk, utóbbinak később is megmarad az erőssége, a színe, nem olyan, mint a fűszererősé, az egy kicsit veszít a színéből is és az erejéből is.
Az édesnél a Bolerót is ajánlja, ez vékonyabb húsú, de gyönyörű piros színt ad az őrleménynek, csak kevesebb belőle a pormennyiség. Ha mélyebb az őrölt fűszerpaprika színe, akkor kevesebb, ha világosabb, akkor több kell belőle.