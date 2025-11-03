1 órája
Nem tudsz időben fizetni? Van megoldás!
Váratlan kiadás, beteg családtag, elmaradt fizetés – bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, amikor egyszerűen nincs miből időben befizetni az adót. A jó hír: a NAV nemcsak szigorú, hanem segíteni is tud. Mutatjuk, hogyan.
Sok család kerül nehéz helyzetbe, ha egy váratlan kiadás miatt adótartozásuk keletkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Ilyenkor a NAV fizetési kedvezményt kínál magánszemélyeknek – mutatjuk, kik és hogyan igényelhetik.
Nem tud időben fizetni? Akkor NAV fizetési kedvezmény!
Bárkivel előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor nem tud időben befizetni egy adót, és így tartozása keletkezik. Ilyenkor segíthet a NAV fizetési kedvezménye.
Ki kérhet fizetési könnyítést?
Bárki, aki magánszemélyként tartozik a NAV felé (például adóval, bírsággal, pótlékkal), és valamilyen komoly ok miatt nem tud időben fizetni.
Ilyen ok lehet például:
- elveszítette a munkáját,
- beteg lett,
- váratlan kiadásai voltak,
- családi nehézségek miatt átmenetileg nincs pénze.
Milyen könnyítéseket lehet kérni?
Három fő lehetőség van:
- Halasztás: későbbi határidőt kérsz a befizetésre.
- Részletfizetés: több, kisebb részletben fizeted be a tartozást.
- Elengedés vagy mérséklés: a NAV csökkenti, vagy akár el is törölheti a tartozás egy részét.
Hogyan lehet kérni?
A kérelmet be lehet adni
- elektronikusan (ügyfélkapun keresztül), vagy
- papíron postán vagy személyesen a NAV-ügyfélszolgálaton.
A szükséges nyomtatványt megtalálod a NAV honlapján: www.nav.gov.hu/Nyomtatványok/Fizetési könnyítés kérelme
Mennyibe kerül?
A kérelem beadása ingyenes, nem kell érte illetéket fizetni.
Mikor engedheti el, vagy csökkentheti a NAV a tartozást?
A NAV akkor engedheti el vagy csökkentheti az adódat, ha bizonyítod, hogy a befizetés veszélyeztetné a megélhetésedet.
Ez akkor lehet, ha például:
- a jövedelmed alacsony,
- sok a havi kiadásod (rezsi, hitel, gyerekek ellátása stb.),
- beteg családtagot tartasz el,
- vagy váratlan élethelyzetbe kerültél.
Ha lakást eladtál, és abból származik a tartozás, akkor is kérhetsz kedvezményt, ha az eladott lakás árát új otthonra költöd.
Automatikus részletfizetés – a legegyszerűbb mód
Ha legfeljebb 2 millió forint tartozásod van, és magánszemélyként kéred, akkor a NAV automatikusan engedélyezhet pótlékmentes részletfizetést, ha:
- évente csak egyszer kéred, és
- legfeljebb 12 havi részletben fizeted vissza.
Fontos: ez nem kérhető olyan pénzekre, amiket másoktól vontak le (például munkáltató által levont járulékok).
Gépjárműadóra külön automatikus részletfizetés van: évente egyszer, legfeljebb 5 havi részletben, ha június 30-ig beadod a kérelmet.
Mit jelent a részletfizetés vagy halasztás?
A részletfizetés azt jelenti, hogy a NAV engedi, hogy ne egy összegben, hanem havonta fizesd be a tartozásod. A halasztás pedig azt, hogy egy ideig nem kell fizetned, csak később.
A NAV akkor engedi meg, ha látja, hogy nem a te hibádból alakult ki a tartozás, és egyszerre kifizetni túl nagy teher lenne.
Viszont figyelni kell, mert ha a részleteket nem fizeted be időben, vagy újra hátralékod lesz, a NAV visszavonhatja a kedvezményt, és minden tartozást egyben kérhet – kamatokkal együtt.
Mit vizsgál a NAV?
A NAV megnézi:
- mit írtál a kérelmedbe,
- milyen adatok állnak rólad rendelkezésre,
- és szükség esetén további papírokat kérhet.
Ha nem küldöd be, amit kérnek, a kérelmet elutasítják.
Milyen tartozásokra nem kérhető kedvezmény?
Nem kérhető például bizonyos bírságokra, vagy olyan tételekre, amelyek nem számítanak adónak. De vannak kivételek, ahol a NAV mégis engedhet részletfizetést – például vámokra.
Mi van, ha már elindult a végrehajtás?
Ha a tartozás már végrehajtás alatt van, akkor is be lehet adni fizetési kérelmet, de mérsékléshez (elengedéshez) az érintett szerv hozzájárulása is kell.
