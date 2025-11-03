Nem tudsz időben fizetni? Van megoldás!

Sok család kerül nehéz helyzetbe, ha egy váratlan kiadás miatt adótartozásuk keletkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Ilyenkor a NAV fizetési kedvezményt kínál magánszemélyeknek – mutatjuk, kik és hogyan igényelhetik.

Adótartozásod van? A megoldás a NAV fizetési kedvezmény Forrás: Shutterstock

Nem tud időben fizetni? Akkor NAV fizetési kedvezmény!

Bárkivel előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor nem tud időben befizetni egy adót, és így tartozása keletkezik. Ilyenkor segíthet a NAV fizetési kedvezménye.

Ki kérhet fizetési könnyítést?

Bárki, aki magánszemélyként tartozik a NAV felé (például adóval, bírsággal, pótlékkal), és valamilyen komoly ok miatt nem tud időben fizetni.

Ilyen ok lehet például:

elveszítette a munkáját,

beteg lett,

váratlan kiadásai voltak,

családi nehézségek miatt átmenetileg nincs pénze.

Milyen könnyítéseket lehet kérni?

Három fő lehetőség van:

Halasztás: későbbi határidőt kérsz a befizetésre.

későbbi határidőt kérsz a befizetésre. Részletfizetés: több, kisebb részletben fizeted be a tartozást.

több, kisebb részletben fizeted be a tartozást. Elengedés vagy mérséklés: a NAV csökkenti, vagy akár el is törölheti a tartozás egy részét.

Hogyan lehet kérni?

A kérelmet be lehet adni

elektronikusan (ügyfélkapun keresztül), vagy

(ügyfélkapun keresztül), vagy papíron postán vagy személyesen a NAV-ügyfélszolgálaton.

A szükséges nyomtatványt megtalálod a NAV honlapján: www.nav.gov.hu/Nyomtatványok/Fizetési könnyítés kérelme

Mennyibe kerül?

A kérelem beadása ingyenes, nem kell érte illetéket fizetni.

Mikor engedheti el, vagy csökkentheti a NAV a tartozást?

A NAV akkor engedheti el vagy csökkentheti az adódat, ha bizonyítod, hogy a befizetés veszélyeztetné a megélhetésedet.

Ez akkor lehet, ha például:

a jövedelmed alacsony,

sok a havi kiadásod (rezsi, hitel, gyerekek ellátása stb.),

beteg családtagot tartasz el,

vagy váratlan élethelyzetbe kerültél.

Ha lakást eladtál, és abból származik a tartozás, akkor is kérhetsz kedvezményt, ha az eladott lakás árát új otthonra költöd.

Automatikus részletfizetés – a legegyszerűbb mód

Ha legfeljebb 2 millió forint tartozásod van, és magánszemélyként kéred, akkor a NAV automatikusan engedélyezhet pótlékmentes részletfizetést, ha:

évente csak egyszer kéred, és

legfeljebb 12 havi részletben fizeted vissza.

Fontos: ez nem kérhető olyan pénzekre, amiket másoktól vontak le (például munkáltató által levont járulékok).