Egy ritkán látott Jaguárra is lehet licitálni a NAV árverésén

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága honlapján egy olyan autóra bukkantunk, melyet szakértő kezek – ha nem is pillanatok alatt – de újjá varázsolhatnak. A 2005-ben gyártott Jaguár CF1-es becsértéke 1 millió forint, de a NAV árverésén most akár ennek a feléért is megszerezhetjük. A személyautó kilométeróraállása 240 ezer, gázolajjal működő motorja 1998 cm3-es, teljesítménye 96 kW. Ugyan akkumulátor nincs benne, körben karcos, horpadt, a belseje elhanyagolt, a műszaki vizsgája 2023-ban lejárt, lámpái mattok és rosszak a gumik is, ám jó kezekben hamar újra szelheti a kilométereket.

A NAV árverésén egy Jaguár CF1-es is felbukkant. Fotó: arveres.nav.gov.hu

A Jaguár CF1-es kikiáltási ára 500 ezer forint a NAV árverésén

A licit október 31-én indult, az árverés záró időpontja pedig november 4-e, 21 óra. Ahogy az a NAV tájékoztatójában szerepel, az árverésen részt venni kizárólag elektronikus úton lehet.

A 2005-ös Jaguár CF1-es szervókormánnyal, riasztóval, és ABS-szel is felszerelt. Forrás: arveres.nav.gov.hu

Legutóbb egy nem igazán olcsó gép került kalapács alá – féláron. A NAV online árverésén akkor a licit 1,1 millió forinttól indult.