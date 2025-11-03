Szuper áron kerültek a legendák a Lidl polcaira

– A Lidl legújabb kampánya azokat az örök klasszikusokat és titkos kedvenceket tartalmazza, amelyek az évek alatt legendákká váltak. A vásárlók által felfedezett és a Lidl Legends soraiba emelt termékeket – a friss vajas croissant, az Alesto dióbélt, a Milbona kávés tejitalt és a Fin Carré tejcsokoládét – rengetegen szeretik és fogyasztják – olvasható a Lidl honlapján.

A Lidl legendák most szuper áron kaphatók. Fotó: Lidl.hu

A Lidl legendákat nem érdemes kihagyni

Mint írják, céljuk, hogy mindenki hozzájuthasson a minőségi, kedvező árú termékekhez, amiben kiemelt szerep jut a vásárlók által is kedvelt, saját márkás árukínálatnak. A kampányban négy olyan ikonikus terméket emelnek ki, amelyek az évek során kultikus státuszt vívtak ki maguknak.

A Lidl Legends termékkörébe így bekerült a friss, vajjal készült croissant, a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél, a 330 ml-es Milbona kávés tejital több változatban (Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino), illetve a 100 grammos Fin Carré tejcsokoládé is.

A népszerűségi lista élén

– A munkánk talán egyik legizgalmasabb része, hogy a trendeket és a vásárlói igényeket követve folyamatosan fejlesszük kínálatunkat, ugyanakkor megvannak azok a kulcs termékek is, amelyek éveken át a népszerűségi lista élén állnak. A Lidl Legends keretében pont ezeket a valódi klasszikussá vált termékeket ünnepeljük – mondta el Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

Az áruházlánc kínálatának jelentős része saját márkás termékekre épül, amelyek a Lidl vásárlói körében rendkívül népszerűek: elég, ha csak a Pilos, a Pikok Pure, a Húsfarm vagy a Hazánk Kincsei termékeket említjük. A magyar beszállítóktól származó árucikkek, például a Pilos-termékcsalád tagjai pedig nemcsak itthon, hanem az exportpiacokon is sikeresek.

Az akció október 30-án kezdődött és november 5-ig tart, így már nem sok időnk maradt, hogy most szuper áron szerezzük be a Lidl legendás termékeit.

Most aki előre reszket az érkező hidegfronttól, annak jó hírrel szolgálhatunk. A Lidl egy – jelenleg is futó – másik akciója minden esetben garantálja az otthon melegét, szuper áron.