november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdaság

1 órája

Kiderült, mikor érkezik meg a költségvetési biztos Orosházára

Címkék#orosházi#költségvetési#Magyar Államkincstár#önkormányzat

A Magyar Államkincstár (MÁK) költségvetési biztost nevezett ki Orosházára. Az MTI megírta, mikorra várható, hogy Orosházára érkezik a költségvetési biztos.

Beol.hu

Ahogy azt megírtuk, a Magyar Államkincstár döntése alapján Orosházán költségvetési biztos kezdi meg munkáját. Raffai János polgármester és a helyi Fidesz másképp látja azt, hogy miért vált szükségessé költségvetési biztos kinevezése.

költségvetési biztos érkezik az orosházi városházára
Költségvetési biztost várnak kedden az orosházi városházára. Fotó: Beol-archívum

Kedden számítanak az érkezésére

Az orosházi jegyző hétfőn tájékoztatta az MTI-t, hogy mikor érkezik hozzájuk a Magyar Államkincstár által kijelölt biztos. A költségvetési biztos kedden megy Orosházára. Tatár Zoltán elmondta, a biztos kirendelése október 30-tól egy évre szól, a tavasszal elfogadott törvény értelmében szükség esetén egy évvel meghosszabbítható. Tudomásuk szerint Békéscsabáról érkezik a biztos, akinek elsősorban ellenőrzési, véleményező és javaslattevő funkciója lesz, döntési jogköre nem, az továbbra is a képviselő-testület kezében van. A törvény értelmében akkor lehet költségvetési biztost kinevezni, ha a 2024. év végén az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközállomány – ideértve az állampapírban tartott forrásokat is – a 2020. év végihez képest 75 százalékot meghaladó mértékben csökkent.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A költségvetési biztos nem csődbiztos 

Orosháza esetében ez a MÁK levele szerint 89,15 százalékos. Tatár Zoltán hangsúlyozta, nem adósságrendezési biztosról, közismert nevén csődbiztosról van szó, azt a törvényszék nevezheti ki adósságrendezésre. 

Az okok is mások, ebben az esetben a gazdálkodás eredményességét jelző mutatók következményeként történt meg a kirendelés

 – mondta az MTI megkeresésére a jegyző és azt is hangsúlyozta: számítanak a pénzügyi biztos szakmai segítségére, hogy tovább lehessen folytatni a pénzügyi helyzet rendezését.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu