Kiderült, mikor érkezik meg a költségvetési biztos Orosházára

Ahogy azt megírtuk, a Magyar Államkincstár döntése alapján Orosházán költségvetési biztos kezdi meg munkáját. Raffai János polgármester és a helyi Fidesz másképp látja azt, hogy miért vált szükségessé költségvetési biztos kinevezése.

Költségvetési biztost várnak kedden az orosházi városházára. Fotó: Beol-archívum

Kedden számítanak az érkezésére

Az orosházi jegyző hétfőn tájékoztatta az MTI-t, hogy mikor érkezik hozzájuk a Magyar Államkincstár által kijelölt biztos. A költségvetési biztos kedden megy Orosházára. Tatár Zoltán elmondta, a biztos kirendelése október 30-tól egy évre szól, a tavasszal elfogadott törvény értelmében szükség esetén egy évvel meghosszabbítható. Tudomásuk szerint Békéscsabáról érkezik a biztos, akinek elsősorban ellenőrzési, véleményező és javaslattevő funkciója lesz, döntési jogköre nem, az továbbra is a képviselő-testület kezében van. A törvény értelmében akkor lehet költségvetési biztost kinevezni, ha a 2024. év végén az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközállomány – ideértve az állampapírban tartott forrásokat is – a 2020. év végihez képest 75 százalékot meghaladó mértékben csökkent.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A költségvetési biztos nem csődbiztos

Orosháza esetében ez a MÁK levele szerint 89,15 százalékos. Tatár Zoltán hangsúlyozta, nem adósságrendezési biztosról, közismert nevén csődbiztosról van szó, azt a törvényszék nevezheti ki adósságrendezésre.

Az okok is mások, ebben az esetben a gazdálkodás eredményességét jelző mutatók következményeként történt meg a kirendelés

– mondta az MTI megkeresésére a jegyző és azt is hangsúlyozta: számítanak a pénzügyi biztos szakmai segítségére, hogy tovább lehessen folytatni a pénzügyi helyzet rendezését.