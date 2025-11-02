Orosháza polgármestere, Raffai János október 29-én, szerdai dátummal kapott levelet, amelyben az áll, hogy a kincstár elnöke az önkormányzat gazdasági stabilitásának a megteremtése érdekében költségvetési biztost jelöl ki 12 hónap időtartamra. A költségvetési biztos október 30-tól végzi ezt a munkát.

A Magyar Államkincstár döntése alapján költségvetési biztost jelöltek ki Orosházára.

Fotó: OrosCafé

A kabinet által a sajtóhoz eljuttatott közleményben úgy reagáltak a Magyar Államkincstár döntésére, hogy az a 2020–2024 közötti adatokra épül, vagyis „az előző városvezetés pazarló működése tette szükségessé a költségvetési biztos kijelölését, miközben a takarékosságot és rendteremtést az új városvezetés már 2024-ben megkezdte.” Raffai János úgy értékelt, ,,Orosháza segítséget kapott a rendrakásban.”

Mi a költségvetési biztos feladata?

A költségvetési biztos feladata a gazdálkodás szakmai támogatása és jogszerűségének felügyelete. Nem veszi át az irányítást, nem dönt helyi ügyekben és nem korlátozza a város működését. Orosháza teljes mértékben együttműködik vele, mert közös célunk a pénzügyi stabilitás és a felelős működés megteremtése – áll a közleményben. Az államkincstár oldalán részletezik a költségvetési biztosok feladatait.

Fidesz: az elmúlt egy év hibás döntései megingatták a pénzügyi stabilitást

Miután ezek az információk nyilvánosságot kaptak, erre reagált a helyi Fidesz egy sajtóközleményben, valamint eljuttatta hírportálunkhoz is a számvevőszék Raffai Jánosnak elküldött levelét.

„A költségvetési biztos kirendelését a Magyar Államkincstár nem politikai megrendelésre, hanem kényszerűségből hajtotta végre azért, mert az elmúlt egy évben hozott hibás döntések súlyosan megingatták Orosháza pénzügyi stabilitását. Fontos tény, hogy 2024-ig a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék is rendben találta Orosháza gazdálkodását. A város nem állt csőd szélén – egészen addig, amíg a jelenlegi vezetés a politikát a szakmaiság fölé helyezte. Elvárjuk, hogy a polgármester végre a tényekkel szembenézzen, a valós helyzetet lássa és vállalja a felelősséget azokért a döntésekért, amelyek Orosházát a jelenlegi helyzetbe sodorták. A költségvetési biztos által véleményezett összes döntést támogatni fogjuk” – olvasható többek között a Fidesz közleményében.