november 2., vasárnap

Achilles névnap

10°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkormányzat

1 órája

Költségvetési biztost jelöltek ki Orosházára

Címkék#biztos#Orosházára#Magyar Államkincstár#önkormányzat#polgármester

A Magyar Államkincstár döntése alapján Orosházán költségvetési biztos kezdi meg munkáját. Raffai János polgármester és a helyi Fidesz másképp látja azt, hogy miért vált szükségessé költségvetési biztos kinevezése.

Beol.hu

Orosháza polgármestere, Raffai János október 29-én, szerdai dátummal kapott levelet, amelyben az áll, hogy a kincstár elnöke az önkormányzat gazdasági stabilitásának a megteremtése érdekében költségvetési biztost jelöl ki 12 hónap időtartamra. A költségvetési biztos október 30-tól végzi ezt a munkát.

költségvetési biztos Orosházán, a képen az orosházi szelfipont
A Magyar Államkincstár döntése alapján költségvetési biztost jelöltek ki Orosházára.
Fotó: OrosCafé

A kabinet által a sajtóhoz eljuttatott közleményben úgy reagáltak a Magyar Államkincstár döntésére, hogy az a 2020–2024 közötti adatokra épül, vagyis „az előző városvezetés pazarló működése tette szükségessé a költségvetési biztos kijelölését, miközben a takarékosságot és rendteremtést az új városvezetés már 2024-ben megkezdte.” Raffai János úgy értékelt, ,,Orosháza segítséget kapott a rendrakásban.”

Mi a költségvetési biztos feladata?

A költségvetési biztos feladata a gazdálkodás szakmai támogatása és jogszerűségének felügyelete. Nem veszi át az irányítást, nem dönt helyi ügyekben és nem korlátozza a város működését. Orosháza teljes mértékben együttműködik vele, mert közös célunk a pénzügyi stabilitás és a felelős működés megteremtése – áll a közleményben. Az államkincstár oldalán részletezik a költségvetési biztosok feladatait.

Fidesz: az elmúlt egy év hibás döntései megingatták a pénzügyi stabilitást

Miután ezek az információk nyilvánosságot kaptak, erre reagált a helyi Fidesz egy sajtóközleményben, valamint eljuttatta hírportálunkhoz is a számvevőszék Raffai Jánosnak elküldött levelét.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

„A költségvetési biztos kirendelését a Magyar Államkincstár nem politikai megrendelésre, hanem kényszerűségből hajtotta végre azért, mert az elmúlt egy évben hozott hibás döntések súlyosan megingatták Orosháza pénzügyi stabilitását. Fontos tény, hogy 2024-ig a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék is rendben találta Orosháza gazdálkodását. A város nem állt csőd szélén – egészen addig, amíg a jelenlegi vezetés a politikát a szakmaiság fölé helyezte. Elvárjuk, hogy a polgármester végre a tényekkel szembenézzen, a valós helyzetet lássa és vállalja a felelősséget azokért a döntésekért, amelyek Orosházát a jelenlegi helyzetbe sodorták. A költségvetési biztos által véleményezett összes döntést támogatni fogjuk” – olvasható többek között a Fidesz közleményében. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu