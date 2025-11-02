Több ezer boltban csaptak le az ellenőrök – mutatjuk, miért

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben vizsgálták, hogy a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre, valamint a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat. A kormányhivatalok eddig ezt 200 üzletben ellenőrizték és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották – olvasható az NKFH honlapján. Az ellenőrök célja a készpénzes fizetés biztosítása mellett több fontos szabály ellenőrzése is volt.

A készpénzes fizetés lehetőségét július 1-től minden vállalkozásnak biztosítania kell. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A készpénzes fizetés lehetőségét minden boltnak biztosítania kell

Mint írják, idén július 23-tól egy másik előírás is életbe lépett, eszerint minden üzletben legalább egy, a személyzet által működtetett pénztárnak is elérhetőnek kell lennie. Az ellenőrök október közepéig közel hétszáz egységben ellenőrizték ezt, és mindössze hét olyan vállalkozás volt, ahol hiányosságot találtak. Ez a hét szabályszegés összesen 9 millió forint bírságot ért.

A harmadik szabály már nem új keletű: a kereskedőknek 2021-től folyamatosan biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, még ha csak kis összegű vásárlásról is van szó. Ezt idén már több mint 2300 üzletben vizsgálták és 13 esetben találtak hiányosságot. Ezek az üzletek kisebb élelmiszerboltok, ruhaboltok és pékségek voltak, meg persze piaci elárusítóhelyek.

Ahogy az a közleményeben olvasható, a vállalkozások döntő többsége jogkövetően működik és figyel a fogyasztók fizetési lehetőségeinek érvényesülésére.

Az összegzés szerint az eredmények biztatóak, de a hatósági ellenőrzések az év hátralévő részében tovább folytatódnak.

