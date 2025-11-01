november 1., szombat

1 órája

Európa növekedési bajnokai közt a szarvasi cég, a világ is felfigyelt rájuk

Címkék#Európa#Cool4U#Michelin-kalauzba#nagykereskedelem#vezérképviselet

Két magyar vállalat is bekerült Európa 300 leggyorsabb növekedést leíró vállalata közé, az egyik közülük ráadásul Békés vármegyei székhelyű. A Financial Times és Statista közös kiadványa idén másodjára rangsorolta Európa növekedési bajnokait.

Vincze Attila

A lista 300 olyan európai vállalatot tartalmaz, amelyek a 2014-től 2024-ig tartó tíz évben a legmagasabb összetett éves növekedési rátával rendelkeztek. A Financial Times kiemeli, hogy ezek a gazdasági társaságok egy nagyon nehéz időszakban tudtak figyelemre méltó eredményt felmutatni. Elég a Covid–19-világjárvány által kiváltott széles körű recesszióra, az orosz-ukrán háborúra és az azt követő hirtelen, meredek inflációemelkedésre gondolni. Ami Magyarországot illeti, két, viszonylag ismeretlen nevű cég került be Európa növekedési bajnokai közé: a Lakógép Kft. és a Cool4U.

Két magyar cég Európa növekedési bajnokai között.
Európa növekedési bajnokai közé került egy szarvasi cég is. Fotó: Illusztráció: Gettyimages

Két magyar cég Európa növekedési bajnokai között

A Világgazdaság összeállítása szerint a 300-as lista elején, a 27. helyen végzett a Lakógép Kft. A 2011-es alapítású, az építőiparban jeleskedő cég éves összesített növekedés rátája 55,58 százalék. Ezzel a környező országok között a negyedik leggyorsabb bővülést produkáló cég lett tízéves távlatban. A cég honlapja szerint olyan ipari beruházásokban működött közre, mint

  • a gödi Samsung SDi,
  • a dunaföldvári Pannonia Bio vagy
  • a debreceni Ecopro akkumulátorgyár építése.

A Békés vármegyei vállalat nem először szerepel előkelő helyen

De nem szégyenkezhet a szarvasi székhelyű Cool4U sem: a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalat 27,1 százalékos éves növekedésével a 155. helyre került. Nem először kerül fel a Financial Times listájára, az üzleti lap 2023-ban és 2024-ben is Európa ezer leggyorsabb növekedésű vállalata között tartotta számon. Ezenkívül a Forbes Magazin pár éve a száz legértékesebb 100 százalékban magyar vállalat közé választotta be. A cég arról lehet sokaknak ismert, hogy a világ egyik legnagyobb lakossági klímagyártója, a Gree magyarországi vezérképviseletét látja el, melynek szarvasi épületében működik egyébiránt a tavalyi Michelin-kalauzba bekerült Újváros Bisztró is.

 

