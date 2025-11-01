Anyák rémálma: megeheti a gyerek a kiflit a boltban? A SPAR, a Lidl és a Tesco is megszólalt

A bolti evés témája rendkívül megosztó a szülők körében. Jól látszott ez akkor is, amikor tavasszal azt a kérdést tettük fel olvasóinknak, hogy megengednék-e, hogy a gyerek megegye a még ki nem fizetett csokit, kiflit az üzletben. Sokan egyértelműen megtiltották ezt a gyereküknek, de akadtak szép számmal olyanok is, akik másképp gondolkodtak. Ezúttal utánajártunk, hogy mennyire számít bolti lopásnak, ha egy ilyen eset történik, és mit tesznek, tehetnek az áruházak, ha észlelik a jelenséget.

Megkérdeztük a nagyobb áruházakat, hogy miképpen lépnek fel a bolti evés ellen. Fotó: illusztráció - Shutterstock

A SPAR igyekszik rugalmasan kezelni a bolti evést

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője írásbeli válaszában felidézte az áruház vonatkozó házirendjét, mely minden üzletükben elérhető. Mint ahogy ebben olvasható, a megvásárolt áru kizárólag a fizetést követően, a pénztártól való távozás után fogyasztható el, vagy bontható meg a csomagolása, az áru kifizetéséig az a SPAR Magyarország Kft. tulajdona. Hozzátette ugyanakkor, hogy természetesen náluk is előfordulnak néha ilyen esetek, de nem számottevő mértékben. Kiemelte, hogy ilyenkor a kollégáik rugalmasan kezelik a helyzetet és udvariasan felhívják a vásárló figyelmét a házirendben foglaltakra.

A Lidl-nél egyértelműek a szabályok

A Lidl-nél kérdésünkre közölték, hogy az üzletekben történő fogyasztást illetően elmondható, hogy a Lidl áruházakban irányadó magatartási szabályokat a Házirend rögzíti, amely minden üzlet bejáratánál megtalálható. Megjegyezték, a szabályok betartása garantálja, hogy a vásárlás alkalmával biztosítva legyen az áruház biztonságos és nyugodt környezete.

A Házirend 19. pontja értelmében tilos az eladótérben ételt (kivéve cukorbetegek, egyéb egészségügyi panasszal rendelkező Vásárlók) és alkoholos italt fogyasztani, hangoskodni, lármázni

– írták.

A Lidl Magyarország tapasztalatai alapján ugyanakkor időnként előfordul, hogy a vásárló még fizetés előtt elfogyaszt egy terméket. Hangsúlyozták, hogy mind az áruházi, mind a biztonsági személyzet arra törekszik, hogy a szabályok betartásával megfelelően kezeljék a helyzetet. Mint írták, a vagyonőr feladata, hogy felhívja a vásárló figyelmét arra, hogy mindez szabálysértésnek minősül és a későbbiekben tartózkodjon ettől. A bolti dolgozók pedig arra ügyelnek, hogy valóban kifizetésre kerül-e a már elfogyasztott termék.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Tesco ezekben az esetekben indít eljárást

A Tesco sajtóosztálya megkeresésünkre, közleményében arról írt, hogy fontos, hogy a termék a fizetést követően kerül a vásárló birtokába, így az csak utána bontható ki és fogyasztható el. Kiemelték, hogy a termék fizetés nélkül történő elfogyasztása szabálysértésnek minősül, azonban megértik, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a termék elfogyasztása megelőzi annak kifizetését, például rosszullét vagy síró gyermek.