október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jövő

1 órája

Szarvas Péter: fontos, hogy jól érezze magát a Vulcan Shield Global Békéscsabán

Címkék#békéscsabai#északnyugati iparterület#Szijjártó Péter#önkormányzat

A valaha volt legnagyobb ipari fejlesztés valósul meg Békéscsabán, Békés vármegyében. A szingapúri cég, a Vulcan Shield Global a következő években három, összesen 280 milliárd forintos beruházás eredményeként – amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal fog támogatni – összességében 2500 munkahelyet teremt. Szarvas Péter polgármester interjúnkban beszélt arról, hogy ennek milyen hatása lehet Békéscsabára.

Licska Balázs

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a minap a Békés Vármegyei Kormányhivatalban, hogy a Vulcan Shield Global fejlesztése Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházása. Az összesen 280 milliárd forintos fejlesztést a magyar kormány 49 milliárd forinttal segíti, és összességben 2500 munkahelyet teremtenek vele. Szarvas Péter polgármester a bejelentéskor azt mondta: nehéz megtalálni a szavakat arra, hogy mekkora jelentősége van a beruházásnak. Most pedig interjút adott, számos felmerülő kérdésre válaszolt.

Szarvas Péter polgármester a Vulcan Shield Global beruházásáról
Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta: fontos, hogy a Vulcan Shield Global jól érezze magát a városban, mert akkor viszi Békéscsaba jó hírét.  Fotó: Bencsik Ádám

A Vulcan Shield Global révén piacvezető cég érkezik

– Kijelenthető, hogy egy ilyen munkahelyteremtő beruházásra várt évek, évtizedek óta Békéscsaba?
– A békéscsabaiak folyamatosan jelezték, hogy szükség lenne munkahelyek teremtését eredményező beruházásra, egy olyan cég érkezésére, amely a nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítását tűzte ki célul, illetve amely valamennyire illeszkedik Békéscsaba ipari hagyományaihoz. A várakozásokra a bejelentéssel jó válasz született. A Vulcan Shield Global révén egy olyan cég érkezik, amely az előállított termékeivel a világon piacvezető és high-tech minőséget képvisel, védett szabadalom alapján gyárt, a termékeit pedig ismert világcégek veszik. Egy élenjáró cég hajt végre gazdaságtörténi jelentőségű beruházásokat Békéscsabán, a 280 milliárd forint pedig azt jelenti, hogy soha ilyen mértékű befektetés nem érkezett a városba. 

A beruházást 49 milliárd forinttal segíti a kormány

– Az M44-es megépítése, valamint a vasútfejlesztés előrevetítette, hogy megtelepedhet egy ilyen cég Békéscsabán?
– Békéscsaba, mint helyszín, az M44-es megépítésével és a jelentős vasútfejlesztéssel, továbbá azzal, hogy a Békéscsaba-Lőkösháza szakaszt is kétvágányúsították, fókuszba tudott kerülni a befektetői térképeken. Békéscsaba rendkívül fontos, a Budapestet és Bukarestet összekötő vasútvonalon fekszik. Békéscsaba további előnye, amely szintén megmutatkozott a tárgyalásokon, hogy van, ha nem is nagy, de betonozott futópályával rendelkező repülőtere. Emellett létrejött a város északnyugati részén, a lakóházaktól legalább egy kilométerre egy állami iparterületet. Ezek a fejlesztések mindenképpen szükségesek voltak ahhoz, hogy a szingapúri cég Békéscsabát válassza, mint ahogy az is szerepet játszott ebben, hogy a beruházások megvalósulását 49 milliárd forinttal fogja segíti a kormány. A Vulcan Shield Global döntésében nagy szerepet játszott Szijjártó Péter miniszter úrnak és Joó István a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatójának a segítő támogatása. Köszönöm nekik, hogy előremozdították a békéscsabai beruházás ügyét. 

A repülőtér elnyerte a Vulcan Shield Global vezetőinek tetszését

– A korábbi találkozók után mekkora esélyt látott arra, hogy a Vulcan Shield Global valóban Békéscsaba mellett döntsön?
– Az elmúlt időszakban többen is érdeklődtek Békéscsaba iránt, mindegyik befektetői találkozóra megfelelően felkészültünk. Amikor a szingapúri céggel, a vezetőikkel, szakembereikkel tárgyaltunk, éreztük a komoly érdeklődést, hogy rajta vagyunk a térképükön, Békéscsaba potenciális helyszín. Mind a rendelkezésre álló terület mérete, az M44-eshez való közelsége, mind pedig a repülőtér és a jelen lévő szakképzési lehetőség is elnyerte a tetszésüket. A személyes tárgyalások, találkozók révén pedig kialakult egy olyan közvetlenebb kapcsolat, amely továbblendítette a beruházások ügyét. A beruházásokról folytatott tárgyalások során mindvégig éreztük, hogy elégedett a delegáció, miközben az önkormányzatban, a kormányhivatalban, a szakképzési centrumban megvan a szándék arra vonatkozóan, hogy a cég jól érezze magát, otthonra leljen Békéscsabán. Fontos, hogy jó kép alakuljon ki a városról, hiszen a Vulcan Shield Global egy olyan világcég, szeretnénk, hogy jó hírünket vigyék a világban!

Kerékpárutat épít az önkormányzat az északnyugati iparterületig

– Az önkormányzat miként segíti majd, hogy a cég békéscsabai üzemét bekössék a város vérkeringésébe, milyen fejlesztések, intézkedések várhatók ennek érdekében?
– Abban, ami önkormányzati hatáskör, gyorsak és figyelmesek leszünk. Ha érkezik jelzés és szükséges, akkor a közösségi közlekedést is megoldjuk a szolgáltatóval közösen. Az önkormányzat a kormánnyal együttműködésben megépíti az északnyugati iparterületig vezető kerékpárutat. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez az ipari parkba érkező valamennyi beruházó számára és a békéscsabai és környékbeli lakosok számára is egyaránt előnyös, közcélú fejlesztés. Ennek egy része elkészült a Szarvasi út és a Mokry utca között, most jön a folytatása a Mokry utca és az iparterület között, így, ha a dolgozók úgy döntenek, bicikliúton is megközelíthetik. Az önkormányzat hajlandó a lakásállományából időlegesen vagy akár hosszabb távon is magas minőségű szolgálati lakásokat biztosítani a mérnökök számára, ha mutatkozik rá igény. Ezen lehetőség ugyanakkor valamennyi, ide települő vállalat számára adott lehetőség. Emellett segítjük az ide érkező mérnökök, akár magyarok, akár külföldiek beilleszkedését: hol lehet vásárolni, milyen sportolási lehetőségek vannak, ha gyermekkel érkeznek, melyik óvoda vagy iskola mellett érdemes dönteni, az egészségügyi ellátás terén mik a lehetőségeik.

Honnan lesz 2500 ember a békéscsabai üzembe?

– A KSH legfrissebb adatai szerint 10 ezer álláskeresőt tartanak nyilván Békés vármegyében, miközben 1200 betöltetlen álláshely van. Honnan lesz 2500 ember a Vulcan Shield Global gyárába?
– Három önálló beruházásról beszélünk, tehát a munkaerőigény is több évet ölel fel, nem egy év alatt kell 2500 dolgozót találni, van esély arra, hogy békéscsabaiak, környékbeliek legyenek mind a fehérgalléros, mind a kékgalléros dolgozók. Kérdés, hogy milyen béreket kínálnak majd, arra biztos, hogy reagál a munkaerőpiac. Az elmúlt időszakban egy-két békéscsabai cégnél mutatkoztak problémákra utaló jelek, ami leépítésekben is megnyilvánult, erre a munkavállalói körre is tudnak építeni, persze lehet, hogy átképzésekre lesz szükség, de az is biztosított lesz.

Újra növekedésnek indulhat Békéscsaba lakosságszáma

– Békéscsaba hétköznapi életére, akár a környezetére milyen hatással lehet a gyár?
– Békéscsaba állandó népessége lassan, de fogyott az elmúlt években; bár az életvitelszerűen itt élők száma szerintem nem, mivel sokan laknak albérletben. Egy ilyen jellegű beruházásnak köszönhetően a kilátásaink javulhatnak, egy olyan fejlődési szakaszba léphet Békéscsaba, ami nemcsak a népesség megtartását, hanem bővülését is eredményezheti, és a lakásépítések is gyorsulhatnak.
Ami a környezetvédelmet érinti: amikor a kormányhivatal látja a terveket, a bemutatott technológiát, akkor a kérelmeket alapos vizsgálat után a magyarországi jogszabályok alapján bírálja el. A beruházásnak természetesen a legszigorúbb környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak kell majd megfelelnie. A gyárban többek között olyan szöveteket, köteleket, cérnavékonyságú fonalakat gyártanak majd, amelyek 1600 fokig ellenállnak a hőmérsékletnek. A cégnél alapvetően bauxitot és homokot használnak ahhoz a kerámiaféleséghez, amelyet beszőnek a szövetbe.

A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban

– Lényeges, hogy egy ahhoz hasonló iparágban érkezik a Vulcan Shield Global, amelynek van hagyománya a városban, ugyanakkor nem a nyomda- és csomagolóanyag-ipar vagy a gépipar területén működik? Több lábon állhat ezzel Békéscsaba?
– Bár voltak olyan iparágak, területek, amelyek kihívásokkal szembesültek az elmúlt években, azt lehet mondani, hogy Békéscsaba gazdasága válságálló volt, mivel összességében erősödött a gazdasági teljesítménye, az ipara. Ezt lehet látni az építményadóban, az iparűzési adóban, a szolgáltatások igénybevételében. A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban, több mint 200 dolgozóval működik az Unicon, de ott van az Umato is. A csúcstechnológiájú kerámia- és alumínium-oxid szálas szigetelőanyagokat gyártó szingapúri cégnél főleg szövetekkel, fonalakkal kell dolgozni a gépeken, rendkívüli méretpontosságot tartva.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Vulcan Shield Global egy mágnescég, vonzza a többi vállalatot

– Közgazdászként miként véli? Milyen hatással lehet Békéscsabára a Vulcan Shield Global? Hogyan hathat a cég működése a város adóbevételeire?
– A Vulcan Shield Global egy mágnescég. Ez alatt azt értem, hogy híre van a világban, ismerik Szingapúrban, Kínában, az Egyesült Államokban, Európában, hiszen fontos anyagokat szállít be például űrhajókba, repülőgépekbe, autókba. Ha a cég megtalálja itt a számítását, ha jól érzi magát, ha bővül folyamatosan a dolgozói létszáma, akkor Békéscsaba és a térség jó hírét viszi. A további befektetők pedig vagy ezért dönthetnek Békéscsaba mellett, vagy azért, mert beszállítók, és szándékosan mellé költöznek, hogy ne messziről kelljen árut fuvarozni. Lehetett látni Kecskeméten, Szegeden és Debrecenben is, hogy a nagy autóipari cég megtelepedése további befektetéseket eredményezett. Erre számítok Békéscsabán is. Ami pedig a város adóbevételeit illeti. A három beruházás eredményeként komoly fedett ipari csarnokterület jöhet létre, ami pedig az építményadó növekedését eredményezi, növelheti Békéscsaba bevételeit. Remélem, hogy a cég magas termelékenységgel, magas árbevételt elérve dolgozik majd, ami az iparűzési adó alapja. Itt bízom abban, hogy a jövőben az adott településen képződő iparűzési adó az adott településen is maradhat, fontos, hogy hosszú távon kiszámítható szabályozás legyen ezen a téren, és akkor Békéscsaba egészen jól járhat.

További fejlesztésekről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel

– A minap Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Békéscsabán is járt. A találkozón szóba került a Vulcan Shield Global érkezése?
– Idén második alkalommal járt Békéscsabán Orbán Viktor miniszterelnök, és ilyenkor mindig van lehetőségünk arra – most dr. Takács Árpád főispán úrral közösen –, hogy beszámoljunk arról, hol tartunk, ismertessük, milyen további lépésekkel szeretnénk Békéscsaba fejlődését elősegíteni, miben számítunk a kormány támogatására. Látni kell, hogy az olyan fejlesztésekhez, amelyek 100 millió forintnál többe kerülnek, a város bevételei nem elegendőek, együttműködésre van szükség a kormánnyal. Ennek az eredménye egyébként 

  • az M44-es, 
  • az állami iparterület, 
  • a Fürjesi út, 
  • a napelempark, 
  • a földes utcák leburkolása,
  • a Munkácsy Negyed, 
  • vagy éppen a Wenckheim turista- és kerékpárút. A mostani megbeszélésen meg tudtam köszönni mindazt a támogatást, amelyet a Vulcan Shield Global számára nyújt a kormány. Emellett szóba kerültek további iparfejlesztések, továbbá az is, hogy zajlik az M44-es Békéscsaba és román határ közötti szakaszának , valamint az M47-esnek is a tervezése.

Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése a beruházásról

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu