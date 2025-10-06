1 órája
Szarvas Péter: fontos, hogy jól érezze magát a Vulcan Shield Global Békéscsabán
A valaha volt legnagyobb ipari fejlesztés valósul meg Békéscsabán, Békés vármegyében. A szingapúri cég, a Vulcan Shield Global a következő években három, összesen 280 milliárd forintos beruházás eredményeként – amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal fog támogatni – összességében 2500 munkahelyet teremt. Szarvas Péter polgármester interjúnkban beszélt arról, hogy ennek milyen hatása lehet Békéscsabára.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a minap a Békés Vármegyei Kormányhivatalban, hogy a Vulcan Shield Global fejlesztése Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházása. Az összesen 280 milliárd forintos fejlesztést a magyar kormány 49 milliárd forinttal segíti, és összességben 2500 munkahelyet teremtenek vele. Szarvas Péter polgármester a bejelentéskor azt mondta: nehéz megtalálni a szavakat arra, hogy mekkora jelentősége van a beruházásnak. Most pedig interjút adott, számos felmerülő kérdésre válaszolt.
A Vulcan Shield Global révén piacvezető cég érkezik
– Kijelenthető, hogy egy ilyen munkahelyteremtő beruházásra várt évek, évtizedek óta Békéscsaba?
– A békéscsabaiak folyamatosan jelezték, hogy szükség lenne munkahelyek teremtését eredményező beruházásra, egy olyan cég érkezésére, amely a nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítását tűzte ki célul, illetve amely valamennyire illeszkedik Békéscsaba ipari hagyományaihoz. A várakozásokra a bejelentéssel jó válasz született. A Vulcan Shield Global révén egy olyan cég érkezik, amely az előállított termékeivel a világon piacvezető és high-tech minőséget képvisel, védett szabadalom alapján gyárt, a termékeit pedig ismert világcégek veszik. Egy élenjáró cég hajt végre gazdaságtörténi jelentőségű beruházásokat Békéscsabán, a 280 milliárd forint pedig azt jelenti, hogy soha ilyen mértékű befektetés nem érkezett a városba.
A beruházást 49 milliárd forinttal segíti a kormány
– Az M44-es megépítése, valamint a vasútfejlesztés előrevetítette, hogy megtelepedhet egy ilyen cég Békéscsabán?
– Békéscsaba, mint helyszín, az M44-es megépítésével és a jelentős vasútfejlesztéssel, továbbá azzal, hogy a Békéscsaba-Lőkösháza szakaszt is kétvágányúsították, fókuszba tudott kerülni a befektetői térképeken. Békéscsaba rendkívül fontos, a Budapestet és Bukarestet összekötő vasútvonalon fekszik. Békéscsaba további előnye, amely szintén megmutatkozott a tárgyalásokon, hogy van, ha nem is nagy, de betonozott futópályával rendelkező repülőtere. Emellett létrejött a város északnyugati részén, a lakóházaktól legalább egy kilométerre egy állami iparterületet. Ezek a fejlesztések mindenképpen szükségesek voltak ahhoz, hogy a szingapúri cég Békéscsabát válassza, mint ahogy az is szerepet játszott ebben, hogy a beruházások megvalósulását 49 milliárd forinttal fogja segíti a kormány. A Vulcan Shield Global döntésében nagy szerepet játszott Szijjártó Péter miniszter úrnak és Joó István a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatójának a segítő támogatása. Köszönöm nekik, hogy előremozdították a békéscsabai beruházás ügyét.
A repülőtér elnyerte a Vulcan Shield Global vezetőinek tetszését
– A korábbi találkozók után mekkora esélyt látott arra, hogy a Vulcan Shield Global valóban Békéscsaba mellett döntsön?
– Az elmúlt időszakban többen is érdeklődtek Békéscsaba iránt, mindegyik befektetői találkozóra megfelelően felkészültünk. Amikor a szingapúri céggel, a vezetőikkel, szakembereikkel tárgyaltunk, éreztük a komoly érdeklődést, hogy rajta vagyunk a térképükön, Békéscsaba potenciális helyszín. Mind a rendelkezésre álló terület mérete, az M44-eshez való közelsége, mind pedig a repülőtér és a jelen lévő szakképzési lehetőség is elnyerte a tetszésüket. A személyes tárgyalások, találkozók révén pedig kialakult egy olyan közvetlenebb kapcsolat, amely továbblendítette a beruházások ügyét. A beruházásokról folytatott tárgyalások során mindvégig éreztük, hogy elégedett a delegáció, miközben az önkormányzatban, a kormányhivatalban, a szakképzési centrumban megvan a szándék arra vonatkozóan, hogy a cég jól érezze magát, otthonra leljen Békéscsabán. Fontos, hogy jó kép alakuljon ki a városról, hiszen a Vulcan Shield Global egy olyan világcég, szeretnénk, hogy jó hírünket vigyék a világban!
Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi
Kerékpárutat épít az önkormányzat az északnyugati iparterületig
– Az önkormányzat miként segíti majd, hogy a cég békéscsabai üzemét bekössék a város vérkeringésébe, milyen fejlesztések, intézkedések várhatók ennek érdekében?
– Abban, ami önkormányzati hatáskör, gyorsak és figyelmesek leszünk. Ha érkezik jelzés és szükséges, akkor a közösségi közlekedést is megoldjuk a szolgáltatóval közösen. Az önkormányzat a kormánnyal együttműködésben megépíti az északnyugati iparterületig vezető kerékpárutat. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez az ipari parkba érkező valamennyi beruházó számára és a békéscsabai és környékbeli lakosok számára is egyaránt előnyös, közcélú fejlesztés. Ennek egy része elkészült a Szarvasi út és a Mokry utca között, most jön a folytatása a Mokry utca és az iparterület között, így, ha a dolgozók úgy döntenek, bicikliúton is megközelíthetik. Az önkormányzat hajlandó a lakásállományából időlegesen vagy akár hosszabb távon is magas minőségű szolgálati lakásokat biztosítani a mérnökök számára, ha mutatkozik rá igény. Ezen lehetőség ugyanakkor valamennyi, ide települő vállalat számára adott lehetőség. Emellett segítjük az ide érkező mérnökök, akár magyarok, akár külföldiek beilleszkedését: hol lehet vásárolni, milyen sportolási lehetőségek vannak, ha gyermekkel érkeznek, melyik óvoda vagy iskola mellett érdemes dönteni, az egészségügyi ellátás terén mik a lehetőségeik.
Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
Honnan lesz 2500 ember a békéscsabai üzembe?
– A KSH legfrissebb adatai szerint 10 ezer álláskeresőt tartanak nyilván Békés vármegyében, miközben 1200 betöltetlen álláshely van. Honnan lesz 2500 ember a Vulcan Shield Global gyárába?
– Három önálló beruházásról beszélünk, tehát a munkaerőigény is több évet ölel fel, nem egy év alatt kell 2500 dolgozót találni, van esély arra, hogy békéscsabaiak, környékbeliek legyenek mind a fehérgalléros, mind a kékgalléros dolgozók. Kérdés, hogy milyen béreket kínálnak majd, arra biztos, hogy reagál a munkaerőpiac. Az elmúlt időszakban egy-két békéscsabai cégnél mutatkoztak problémákra utaló jelek, ami leépítésekben is megnyilvánult, erre a munkavállalói körre is tudnak építeni, persze lehet, hogy átképzésekre lesz szükség, de az is biztosított lesz.
Újra növekedésnek indulhat Békéscsaba lakosságszáma
– Békéscsaba hétköznapi életére, akár a környezetére milyen hatással lehet a gyár?
– Békéscsaba állandó népessége lassan, de fogyott az elmúlt években; bár az életvitelszerűen itt élők száma szerintem nem, mivel sokan laknak albérletben. Egy ilyen jellegű beruházásnak köszönhetően a kilátásaink javulhatnak, egy olyan fejlődési szakaszba léphet Békéscsaba, ami nemcsak a népesség megtartását, hanem bővülését is eredményezheti, és a lakásépítések is gyorsulhatnak.
Ami a környezetvédelmet érinti: amikor a kormányhivatal látja a terveket, a bemutatott technológiát, akkor a kérelmeket alapos vizsgálat után a magyarországi jogszabályok alapján bírálja el. A beruházásnak természetesen a legszigorúbb környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak kell majd megfelelnie. A gyárban többek között olyan szöveteket, köteleket, cérnavékonyságú fonalakat gyártanak majd, amelyek 1600 fokig ellenállnak a hőmérsékletnek. A cégnél alapvetően bauxitot és homokot használnak ahhoz a kerámiaféleséghez, amelyet beszőnek a szövetbe.
A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban
– Lényeges, hogy egy ahhoz hasonló iparágban érkezik a Vulcan Shield Global, amelynek van hagyománya a városban, ugyanakkor nem a nyomda- és csomagolóanyag-ipar vagy a gépipar területén működik? Több lábon állhat ezzel Békéscsaba?
– Bár voltak olyan iparágak, területek, amelyek kihívásokkal szembesültek az elmúlt években, azt lehet mondani, hogy Békéscsaba gazdasága válságálló volt, mivel összességében erősödött a gazdasági teljesítménye, az ipara. Ezt lehet látni az építményadóban, az iparűzési adóban, a szolgáltatások igénybevételében. A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban, több mint 200 dolgozóval működik az Unicon, de ott van az Umato is. A csúcstechnológiájú kerámia- és alumínium-oxid szálas szigetelőanyagokat gyártó szingapúri cégnél főleg szövetekkel, fonalakkal kell dolgozni a gépeken, rendkívüli méretpontosságot tartva.
A Vulcan Shield Global egy mágnescég, vonzza a többi vállalatot
– Közgazdászként miként véli? Milyen hatással lehet Békéscsabára a Vulcan Shield Global? Hogyan hathat a cég működése a város adóbevételeire?
– A Vulcan Shield Global egy mágnescég. Ez alatt azt értem, hogy híre van a világban, ismerik Szingapúrban, Kínában, az Egyesült Államokban, Európában, hiszen fontos anyagokat szállít be például űrhajókba, repülőgépekbe, autókba. Ha a cég megtalálja itt a számítását, ha jól érzi magát, ha bővül folyamatosan a dolgozói létszáma, akkor Békéscsaba és a térség jó hírét viszi. A további befektetők pedig vagy ezért dönthetnek Békéscsaba mellett, vagy azért, mert beszállítók, és szándékosan mellé költöznek, hogy ne messziről kelljen árut fuvarozni. Lehetett látni Kecskeméten, Szegeden és Debrecenben is, hogy a nagy autóipari cég megtelepedése további befektetéseket eredményezett. Erre számítok Békéscsabán is. Ami pedig a város adóbevételeit illeti. A három beruházás eredményeként komoly fedett ipari csarnokterület jöhet létre, ami pedig az építményadó növekedését eredményezi, növelheti Békéscsaba bevételeit. Remélem, hogy a cég magas termelékenységgel, magas árbevételt elérve dolgozik majd, ami az iparűzési adó alapja. Itt bízom abban, hogy a jövőben az adott településen képződő iparűzési adó az adott településen is maradhat, fontos, hogy hosszú távon kiszámítható szabályozás legyen ezen a téren, és akkor Békéscsaba egészen jól járhat.
További fejlesztésekről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel
– A minap Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Békéscsabán is járt. A találkozón szóba került a Vulcan Shield Global érkezése?
– Idén második alkalommal járt Békéscsabán Orbán Viktor miniszterelnök, és ilyenkor mindig van lehetőségünk arra – most dr. Takács Árpád főispán úrral közösen –, hogy beszámoljunk arról, hol tartunk, ismertessük, milyen további lépésekkel szeretnénk Békéscsaba fejlődését elősegíteni, miben számítunk a kormány támogatására. Látni kell, hogy az olyan fejlesztésekhez, amelyek 100 millió forintnál többe kerülnek, a város bevételei nem elegendőek, együttműködésre van szükség a kormánnyal. Ennek az eredménye egyébként
- az M44-es,
- az állami iparterület,
- a Fürjesi út,
- a napelempark,
- a földes utcák leburkolása,
- a Munkácsy Negyed,
- vagy éppen a Wenckheim turista- és kerékpárút. A mostani megbeszélésen meg tudtam köszönni mindazt a támogatást, amelyet a Vulcan Shield Global számára nyújt a kormány. Emellett szóba kerültek további iparfejlesztések, továbbá az is, hogy zajlik az M44-es Békéscsaba és román határ közötti szakaszának , valamint az M47-esnek is a tervezése.
