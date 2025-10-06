Szarvas Péter: fontos, hogy jól érezze magát a Vulcan Shield Global Békéscsabán

Újra növekedésnek indulhat Békéscsaba lakosságszáma

– Békéscsaba hétköznapi életére, akár a környezetére milyen hatással lehet a gyár?

– Békéscsaba állandó népessége lassan, de fogyott az elmúlt években; bár az életvitelszerűen itt élők száma szerintem nem, mivel sokan laknak albérletben. Egy ilyen jellegű beruházásnak köszönhetően a kilátásaink javulhatnak, egy olyan fejlődési szakaszba léphet Békéscsaba, ami nemcsak a népesség megtartását, hanem bővülését is eredményezheti, és a lakásépítések is gyorsulhatnak.

Ami a környezetvédelmet érinti: amikor a kormányhivatal látja a terveket, a bemutatott technológiát, akkor a kérelmeket alapos vizsgálat után a magyarországi jogszabályok alapján bírálja el. A beruházásnak természetesen a legszigorúbb környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak kell majd megfelelnie. A gyárban többek között olyan szöveteket, köteleket, cérnavékonyságú fonalakat gyártanak majd, amelyek 1600 fokig ellenállnak a hőmérsékletnek. A cégnél alapvetően bauxitot és homokot használnak ahhoz a kerámiaféleséghez, amelyet beszőnek a szövetbe.

A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban

– Lényeges, hogy egy ahhoz hasonló iparágban érkezik a Vulcan Shield Global, amelynek van hagyománya a városban, ugyanakkor nem a nyomda- és csomagolóanyag-ipar vagy a gépipar területén működik? Több lábon állhat ezzel Békéscsaba?

– Bár voltak olyan iparágak, területek, amelyek kihívásokkal szembesültek az elmúlt években, azt lehet mondani, hogy Békéscsaba gazdasága válságálló volt, mivel összességében erősödött a gazdasági teljesítménye, az ipara. Ezt lehet látni az építményadóban, az iparűzési adóban, a szolgáltatások igénybevételében. A textilipari hagyományok most is jelen vannak a városban, több mint 200 dolgozóval működik az Unicon, de ott van az Umato is. A csúcstechnológiájú kerámia- és alumínium-oxid szálas szigetelőanyagokat gyártó szingapúri cégnél főleg szövetekkel, fonalakkal kell dolgozni a gépeken, rendkívüli méretpontosságot tartva.

A Vulcan Shield Global egy mágnescég, vonzza a többi vállalatot

– Közgazdászként miként véli? Milyen hatással lehet Békéscsabára a Vulcan Shield Global? Hogyan hathat a cég működése a város adóbevételeire?

– A Vulcan Shield Global egy mágnescég. Ez alatt azt értem, hogy híre van a világban, ismerik Szingapúrban, Kínában, az Egyesült Államokban, Európában, hiszen fontos anyagokat szállít be például űrhajókba, repülőgépekbe, autókba. Ha a cég megtalálja itt a számítását, ha jól érzi magát, ha bővül folyamatosan a dolgozói létszáma, akkor Békéscsaba és a térség jó hírét viszi. A további befektetők pedig vagy ezért dönthetnek Békéscsaba mellett, vagy azért, mert beszállítók, és szándékosan mellé költöznek, hogy ne messziről kelljen árut fuvarozni. Lehetett látni Kecskeméten, Szegeden és Debrecenben is, hogy a nagy autóipari cég megtelepedése további befektetéseket eredményezett. Erre számítok Békéscsabán is. Ami pedig a város adóbevételeit illeti. A három beruházás eredményeként komoly fedett ipari csarnokterület jöhet létre, ami pedig az építményadó növekedését eredményezi, növelheti Békéscsaba bevételeit. Remélem, hogy a cég magas termelékenységgel, magas árbevételt elérve dolgozik majd, ami az iparűzési adó alapja. Itt bízom abban, hogy a jövőben az adott településen képződő iparűzési adó az adott településen is maradhat, fontos, hogy hosszú távon kiszámítható szabályozás legyen ezen a téren, és akkor Békéscsaba egészen jól járhat.