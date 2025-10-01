Ez is megtörténhet: a szellemházból magas minőségű lakások lesznek

Magas minőségű lakásokat építenek Gyulán, a volt kötőipari vállalat épületében – tájékoztatott bő egy évvel ezelőtt Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.

A volt kötőipari vállalat épületében lakások lesznek. Fotó: Petróczki Gábor/Görgényi Ernő Facebook-oldala

A volt kötőipari vállalat épületében lakások lesznek

A városvezető most újabb hírt adott a beruházásról. – Már a Kossuth utca felől is látszik az átépítés, nagyon kíváncsi vagyok, hogyan újul majd meg az utca egyetlen, még lepusztult ipari ingatlana, a volt kötőipari vállalat épülete – emelte ki Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő. Mint hozzátette, a tervek szerint az új tulajdonos magas minőségű lakásokat fog kialakítani az egykori gyárépületben, és a projekt egyik jelentős eleme lesz az összeköttetés megteremtése a Kossuth Lajos utca és az Élővíz-csatorna partja között.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A belváros arculata szempontjából is fontos

A kérdésről augusztusi, rendkívüli ülésén is tárgyalt a képviselő-testület. A testület akkor módosította a helyi építési szabályzat (HÉSZ) több pontját.

– Ezek között szerepelnek olyan döntések, amelyekkel segítjük az egykori Kötőipari Vállalat tömbjének felújítását. Egy gyulai vállalkozó saját beruházása során lakásokat kíván kialakítani az épületben. A belváros arculata szempontjából nagyon fontos, hogy végre megújul ez az eddig elhanyagolt épület is, és új lakásokra is szükség van – tette hozzá dr. Görgényi Ernő.