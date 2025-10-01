október 1., szerda

Gyárépület

47 perce

Ez is megtörténhet: a szellemházból magas minőségű lakások lesznek

Címkék#ingatlan#Dr Görgényi Ernő#Kossuth Lajos utca#gyárépület#projekt

Magas minőségű lakásokat építenek egy korábbi, lepusztult ipari ingatlanban. Most újabb információ érkezett arról, hogy miként halad a volt kötőipari vállalat épületének átalakítása.

Papp Gábor

Magas minőségű lakásokat építenek Gyulán, a volt kötőipari vállalat épületében – tájékoztatott bő egy évvel ezelőtt Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.

A volt kötőipari vállalat tömbjének ez lesz a sorsa
A volt kötőipari vállalat épületében lakások lesznek. Fotó: Petróczki Gábor/Görgényi Ernő Facebook-oldala

A volt kötőipari vállalat épületében lakások lesznek

A városvezető most újabb hírt adott a beruházásról. – Már a Kossuth utca felől is látszik az átépítés, nagyon kíváncsi vagyok, hogyan újul majd meg az utca egyetlen, még lepusztult ipari ingatlana, a volt kötőipari vállalat épülete – emelte ki Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő. Mint hozzátette, a tervek szerint az új tulajdonos magas minőségű lakásokat fog kialakítani az egykori gyárépületben, és a projekt egyik jelentős eleme lesz az összeköttetés megteremtése a Kossuth Lajos utca és az Élővíz-csatorna partja között.

A belváros arculata szempontjából is fontos

A kérdésről augusztusi, rendkívüli ülésén is tárgyalt a képviselő-testület. A testület akkor módosította a helyi építési szabályzat (HÉSZ) több pontját.

– Ezek között szerepelnek olyan döntések, amelyekkel segítjük az egykori Kötőipari Vállalat tömbjének felújítását. Egy gyulai vállalkozó saját beruházása során lakásokat kíván kialakítani az épületben. A belváros arculata szempontjából nagyon fontos, hogy végre megújul ez az eddig elhanyagolt épület is, és új lakásokra is szükség van – tette hozzá dr. Görgényi Ernő.

 

 

 

 


 


 


 

 

