Interjú

12 órája

Pár nap alatt madárparadicsommá vált a kiszáradt holdbéli táj: a vízzel együtt visszatért az élet

#ökológiai#Vizet a tájba#mezőgazdaság#vízvisszatartás

Újra megjelent az élet a korábban kiszáradt, kopár tájon. Egy dévaványai gazdaság is csatlakozott a „Vizet a tájba” programhoz.

Szabó Tímea

Néhány nap alatt madárparadicsommá változott a kiszáradt táj Dévaványán. A víz visszatért, és vele együtt az élet is – számolt be szeptemberben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Szervezete közösségi oldalán. A Bartha család Dévaványán 43 hektár, mély fekvésű területet ajánlott fel vízvisszatartásra, ezzel elsők közt vesznek részt a „Vizet a tájba” programban. Így az aszály sújtotta táj madárparadicsommá változott. A Bartha család generációk óta Dévaványán gazdálkodik. Itt van a családi gazdaságuk, itt élik a mindennapjaikat. A család egyik tagjával, Bartha Attilával beszélgettünk a vízmegtartás fontosságáról.

Paradicsommá változott a dévaványai terület a "Vizet a tájba" programnak köszönhetően. Forrás: Békés Vármegyei Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara/Facebook

A Bartha család önkéntesen lépett be a Vizet a tájba programba

– Mi inspirálta önöket arra, hogy a vízvisszatartást támogassák? 
– A Bartha-Agrár Kft. a szántóföldi növénytermesztésen túl állattenyésztéssel és vadgazdálkodással is foglalkozik. Így nem állt távol a tulajdonosi körtől az ökológiai szemlélet és ökológiai rendszerben gondolkodás. Már a 2022-es történelmi aszály érlelte a gondolatot a szemléletváltás irányába. Az idei tavasszal, mikor hiába vártuk az esőt, úgy döntöttünk, cselekedni kell. Hallottunk a „Vizet a tájba” programról, és a vízmegtartásra alkalmas mélyebb területeket felajánlottuk erre a célra. Bíztunk benne, hogy egykor volt vizes élőhelyeink újra megtelnek élettel. Istennek és a KÖVIZIG-nek hála így is lett.

– Milyen érzés volt látni, hogy a kiszáradt földből néhány nap alatt élőhely, madárparadicsom született? 
– Csodálatos, naponta többször jártunk ki a szóban forgó területekre és csak gyönyörködtünk.

–Hogyan lehet összeegyeztetni a termelés és a természetvédelem szempontjait egy ilyen projektben?  
– A biodiverzitás védelme rajtunk gazdálkodókon nagyon sokban fokozottabban múlik, mint azon, aki teljesen más szegmensben dolgozik, illetve elszakadt a termőföldtől. Kissé már közhely, de attól még igaz: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Legfontosabb a szemléletváltás és a versenyképességünk: mert a magyar, a délalföldi régió mezőgazdasága múlhat rajta.

– Milyen visszajelzéseket kaptak a helyi gazdálkodóktól és a közösségtől?  
– A gazdálkodók először szkeptikusok voltak, de mikor lett víz, mindenki örömmel üdvözölte. A helyi közösség kitörő lelkesedéssel üdvözölte, és bíznak a folytatásban.

–Milyen szerepe van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az ilyen kezdeményezések támogatásában? 
– Tőlük függetlenül történt a részvételünk a „Vizet a tájba” programban egy látogatás alkalmával azonban örömmel üdvözölték. Bízom benne hogy ők is egyre szélesebb körben propagáljak a jövőben. Biztosítottak róla, hogy a NAK teljes mellszélességgel támogatja ezt a projektet.

A jövőben sincs megállás

– Milyen hosszútávú terveik vannak a területtel kapcsolatban? 
– Saját földjeinkkel, ahol lehet, szeretnénk belépni a programba. Ezt a területet pedig, ahol a vizes élőhely revitalizáció megtörtént, szeretnénk tartósan megőrizni eredeti állapotában.

– Mit üzenne a fiatal gazdáknak vagy a jövő nemzedékének a víz és a természet megőrzéséről?  
– Meg kell találni az összhangot a termelés és a természetvédelem között. Ahogy 70 éve nem lehetett gumipitypangot termelni, leigázva környezetet, ennek példáján el kell engedni a kukoricát a mi vidékünkön. Az éghajlatváltozás negatív hatásait nekünk gazdálkodóknak is figyelemmel kell kísérnünk, és meg kell próbálnunk mérsékelni. Ennek egyik módja lehet a környezeti erőforrások bölcs használata: 

  • vízvisszatartás, 
  • mezővédő erdősávok, 
  • állandó talajtakarás stb. 

A minket körülvevő környezet bonyolult ökológiai rendszer: ebbe bele kell illeszteni magunkat és megmaradni.

–Hogyan képzeli el Békés vármegye mezőgazdaságát 10–20 év múlva, ha a vízvisszatartás és a természetbarát szemlélet megerősödik? 
– Kristálygömböm nincs. Remélem nem a teve és a datolya képezi majd a gerincét. A jelenlegi időjárási trendeket figyelembe véve az aszály nem kérdés, csupán a mértéke az. Mérsékelni tudjuk a hatásait, viszont elöször a szemléletet kell megváltoztatni, aztán a gyakorlat majd követi. Amennyiben lesz egy ökológiai szemléletű fordulat, akkor a nem öntözhető területeken valamilyen fél-extenzív, fenntartható (hiszen az egész társadalom érdeke a fenntarthatóság) gazdálkodás, az öntözhető területeken pedig konvencionális nagyüzemi.

 

 

