Pár nap alatt madárparadicsommá vált a kiszáradt holdbéli táj: a vízzel együtt visszatért az élet

Néhány nap alatt madárparadicsommá változott a kiszáradt táj Dévaványán. A víz visszatért, és vele együtt az élet is – számolt be szeptemberben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Szervezete közösségi oldalán. A Bartha család Dévaványán 43 hektár, mély fekvésű területet ajánlott fel vízvisszatartásra, ezzel elsők közt vesznek részt a „Vizet a tájba” programban. Így az aszály sújtotta táj madárparadicsommá változott. A Bartha család generációk óta Dévaványán gazdálkodik. Itt van a családi gazdaságuk, itt élik a mindennapjaikat. A család egyik tagjával, Bartha Attilával beszélgettünk a vízmegtartás fontosságáról.

Paradicsommá változott a dévaványai terület a "Vizet a tájba" programnak köszönhetően. Forrás: Békés Vármegyei Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara/Facebook

A Bartha család önkéntesen lépett be a Vizet a tájba programba

– Mi inspirálta önöket arra, hogy a vízvisszatartást támogassák?

– A Bartha-Agrár Kft. a szántóföldi növénytermesztésen túl állattenyésztéssel és vadgazdálkodással is foglalkozik. Így nem állt távol a tulajdonosi körtől az ökológiai szemlélet és ökológiai rendszerben gondolkodás. Már a 2022-es történelmi aszály érlelte a gondolatot a szemléletváltás irányába. Az idei tavasszal, mikor hiába vártuk az esőt, úgy döntöttünk, cselekedni kell. Hallottunk a „Vizet a tájba” programról, és a vízmegtartásra alkalmas mélyebb területeket felajánlottuk erre a célra. Bíztunk benne, hogy egykor volt vizes élőhelyeink újra megtelnek élettel. Istennek és a KÖVIZIG-nek hála így is lett.

– Milyen érzés volt látni, hogy a kiszáradt földből néhány nap alatt élőhely, madárparadicsom született?

– Csodálatos, naponta többször jártunk ki a szóban forgó területekre és csak gyönyörködtünk.

–Hogyan lehet összeegyeztetni a termelés és a természetvédelem szempontjait egy ilyen projektben?

– A biodiverzitás védelme rajtunk gazdálkodókon nagyon sokban fokozottabban múlik, mint azon, aki teljesen más szegmensben dolgozik, illetve elszakadt a termőföldtől. Kissé már közhely, de attól még igaz: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Legfontosabb a szemléletváltás és a versenyképességünk: mert a magyar, a délalföldi régió mezőgazdasága múlhat rajta.