1 órája
Főhet a fejünk: régen láttunk már ilyen áremelést
Rossz hír érkezett a benzinkutakról. Hamarosan nemcsak a benzin, de a gázolaj ára is nagyot ugrik majd, az üzemanyagárak emelkednek.
– Rég nem látott áremelést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében a benzinkutakon, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – olvasható a holtankoljak.hu oldalán. Mint írják, ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami elsősorban Oroszországot érinti.
Drágulnak az üzemanyagárak
Ez az áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még a 95-ös benzin átlagára 574 forint/liter, míg a gázolajé 578 forint/liter.
A hónap elején az autósok még örülhettek, az október üzemanyagár-csökkenéssel kezdődött.
