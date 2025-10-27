Főhet a fejünk: régen láttunk már ilyen áremelést

– Rég nem látott áremelést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében a benzinkutakon, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – olvasható a holtankoljak.hu oldalán. Mint írják, ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami elsősorban Oroszországot érinti.

Keddtől nagyot ugranak az üzemanyagárak. Fotó: Shutterstock

Drágulnak az üzemanyagárak

Ez az áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még a 95-ös benzin átlagára 574 forint/liter, míg a gázolajé 578 forint/liter.

A hónap elején az autósok még örülhettek, az október üzemanyagár-csökkenéssel kezdődött.