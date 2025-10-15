1 órája
Csütörtöktől itt aszfaltoznak, arra ne közlekedjünk
A gépjárművekkel közlekedők megértését kérik. Ezekben az utcákban aszfaltozás kezdődik, érdemes tájékozódni!
Három önkormányzati útszakaszt aszfaltoznak Forrás: Shutterstock
A Hársfa-köz, a Fenyő-köz, és az Akác-köz aszfaltozási munkái kezdődnek el csütörtökön Nagyszénáson. Ott gépjárművel nem lehet közlekedni – tette közzé az önkormányzat hivatalos Facebook felületén a polgármester. Nagy Attiláné hírportálunk érdeklődésére elmondta, a település költségvetéséből, tehát önerőből, a 3 útszakasz felújítására összesen 9 millió forintot fordítanak. A munkavégzés idejére kérik a közlekedők türelmét, megértését.
Az önkormányzat folyamatosan pályázik plusz forrásokra is, hogy az önkormányzati utak minőségén javíthasson.