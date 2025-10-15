Csütörtöktől itt aszfaltoznak, arra ne közlekedjünk

A Hársfa-köz, a Fenyő-köz, és az Akác-köz aszfaltozási munkái kezdődnek el csütörtökön Nagyszénáson. Ott gépjárművel nem lehet közlekedni – tette közzé az önkormányzat hivatalos Facebook felületén a polgármester. Nagy Attiláné hírportálunk érdeklődésére elmondta, a település költségvetéséből, tehát önerőből, a 3 útszakasz felújítására összesen 9 millió forintot fordítanak. A munkavégzés idejére kérik a közlekedők türelmét, megértését.

Az önkormányzat folyamatosan pályázik plusz forrásokra is, hogy az önkormányzati utak minőségén javíthasson.