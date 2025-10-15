október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfelújítás

1 órája

Csütörtöktől itt aszfaltoznak, arra ne közlekedjünk

Címkék#útfelújítás#munkálatok#aszfaltozás

A gépjárművekkel közlekedők megértését kérik. Ezekben az utcákban aszfaltozás kezdődik, érdemes tájékozódni!

Csete Ilona
Csütörtöktől itt aszfaltoznak, arra ne közlekedjünk

Három önkormányzati útszakaszt aszfaltoznak Forrás: Shutterstock

A Hársfa-köz, a Fenyő-köz, és az Akác-köz aszfaltozási munkái kezdődnek el csütörtökön Nagyszénáson. Ott gépjárművel nem lehet közlekedni – tette közzé az önkormányzat hivatalos Facebook felületén a polgármester. Nagy Attiláné hírportálunk érdeklődésére elmondta, a település költségvetéséből, tehát önerőből, a 3 útszakasz felújítására összesen 9 millió forintot fordítanak. A munkavégzés idejére kérik a közlekedők türelmét, megértését.

Az önkormányzat folyamatosan pályázik plusz forrásokra is, hogy az önkormányzati utak minőségén javíthasson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu