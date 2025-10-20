Az útépítés elkezdődött, a munkagépek gőzerővel dolgoznak

Elkezdődött az a 250 millió forint értékű fejlesztés, ami a Széchenyi utcát érinti. Az útépítés az utca elejétől egészen az Attila utcáig tart, új, aszfaltos út készül Békéssámsonban.

Aszfaltos út készül, búcsút intenek a sárnak. Fotó: Facebook

– Ha elkészül, minden belterületi út járható lesz esős időben is. Ez hatalmas előrelépés – írta bejegyzésében Annus István. A polgármester megköszönte Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítségét és a támogatást, amelyekkel a helyi fejlesztéseket megvalósíthatják.

– Tudom, még sok a gond, bőven akad tennivaló. Sok helyen rosszak a járdák, több utca burkolata még mindig csak tégla, vagy betonzúzalékos. De haladunk előre, építve nemcsak az utcákat, közösségi tereinket, hanem a reményt is.