1 órája
Az útépítés elkezdődött, a munkagépek gőzerővel dolgoznak
Nem ígértek csodát, de dolgoznak érte. Ezt az optimista bejegyzést olvastuk egy útépítés kapcsán.
Elkezdődött az a 250 millió forint értékű fejlesztés, ami a Széchenyi utcát érinti. Az útépítés az utca elejétől egészen az Attila utcáig tart, új, aszfaltos út készül Békéssámsonban.
– Ha elkészül, minden belterületi út járható lesz esős időben is. Ez hatalmas előrelépés – írta bejegyzésében Annus István. A polgármester megköszönte Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítségét és a támogatást, amelyekkel a helyi fejlesztéseket megvalósíthatják.
– Tudom, még sok a gond, bőven akad tennivaló. Sok helyen rosszak a járdák, több utca burkolata még mindig csak tégla, vagy betonzúzalékos. De haladunk előre, építve nemcsak az utcákat, közösségi tereinket, hanem a reményt is.