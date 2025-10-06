Megjelent az új magyar pénzérme!

Október 4-én jelent meg az új emlékérme, amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bocsátott ki. A 3000 forint névértékű színesfém emlékérme nem véletlenül az állatok világnapján jelent meg, egy különleges sorozat legújabb tagjaként – írta közleményében az MNB.

Egy sorozat része az új emlékérme

A most kibocsátott új emlékérme a „Kuvasz” nevet viseli, és ez a hatodik tagja a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatnak, amelyet 2019-ben indítottak el. Az emlékérmék azon a nyolc őshonos kutyafajta jellegzetességeit örökítik meg, melyeket 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánítottak, majd 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe is beemelték. A sorozat eddigi tagjai a:

magyar vizsla,

komondor,

magyar agár,

mudi,

erdélyi kopó,

és immáron a kuvasz.

Az új veret paraméterei

Mind a két oldalon kuvaszt láhatunk, a hátlapon félalakos ábrázolásban, a háttérben szürkemarhával. Köriratban a „KUVASZ” felirat olvasható, alul pedig a tervezőművész, Tóth Zoltán mesterjegye látható. Az előlapon egészalakos kuvasz szerepel, itt látható a 3000 forintos értékjelzés is. Az emlékérme

75% réz,

4% nikkel,

21% cink ötvözetéből készült, és 16 grammot nyom. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozza, hogy csak korlátozott példányszámban jelenik meg a pénzérme, mindössze 20 ezer veret készíthető belőle. Viszont egy éven át névértéken bárki megvásárolhatja Budapesten, a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában.

Helyi értékeket bemutató sorozat is futott

A Magyar Nemzeti Bank a különleges, limitált kiadású emlékérmékkel a magyar identitást is igyekszik erősíteni. Tavasszal például Békés vármegyét, Békéscsabát és környékét népszerűsítő pénzérméket adtak ki „Békés vármegye, Békéscsaba” megnevezéssel. Ez szintén egy sorozat részeként látott napvilágot, amely a hazai vármegyéket és megyeszékhelyeket hivatott bemutatni. Két érme is megjelent: egy ezüst változat 25 ezer forintos, valamint egy színesfém verzió 3 ezer forintos névértéken. Ezek május 20-ig voltak elérhetőek.