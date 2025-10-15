A gólkirály polgármester közösségeket is épít, településén ez a ház újra benépesül – galériával

Medgyesbodzás önkormányzata 2022 januárjában nyújtotta be pályázatát. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), az Élhető települések projektjük vissza nem térítendő támogatásban részesült, így 97 millió forintból felújíthatta a község központjában álló művelődési házát. A szerdai átadó ünnepségre nagyon sokan érkeztek, hogy lássák, milyen lett a végeredmény. Tágas, világos, modern közösségi tér fogadta a vendégeket, dr. Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettest, parlamenti államtitkárt is, aki elismerően szólt a településen tapasztalt törekvésekről.

Molnár Sándor, Erdős Norbert, Latorczai Csaba, Varga Gábor a helyi művelődési ház avatásán. Fotó: Lehoczky Péter

A TOP Plusz a vidéki közösség megtartó erejét erősíti

– Az, hogy ennyien itt vagyunk, helyiek, közelebbről s távolabbról érkezők, azt mutatja, hogy a mai nap nem csupán Medgyesbodzás életében meghatározó, hanem a térségben is. Ezt látva az jár a fejemben, hogy a politikusoknak éppen ilyen motivációra van szükségük. Mi, akik a Fidesz-KDNP színeiben politizálunk, arra esküdtünk föl, hogy ne legyen Magyarországnak egyetlen olyan települése sem, amely úgy érezheti, hogy nem ér el a hangja Budapestig. Ne érezze egy település se, hogy magára hagyták. Ez a küldetés különösen fontos itt, Békésben. 2010 óta felgyorsultak az események, e vármegye társadalmi és gazdasági élete valódi fordulóponthoz érkezett – fogalmazott az avatáson dr. Latorcai Csaba és sorolta a megvalósult fejlesztéseket (M44, Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, munkahelyteremtés stb.), majd szólt a mezőgazdaságban dolgozók megbecsüléséről.

– A Fidesz-KDNP kormány az ország stratégiai ágazatának tartja a mezőgazdaságot, támogatáspolitikánk fókuszában a gazdák állnak, célunk a vidéki térségek megerősítése, felzárkóztatása és a vidéki közösségek megtartó erejének a fokozása. E település megtartó ereje és közösségi vonzereje is erősödhet tovább, hiszen Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítségével itt is megújultak belterületi utak, a katolikus templom, a plébánia, most pedig ez a ház. Ezek a támogatások, amik érkeztek, sokszorosan hasznosulnak – emelte ki.