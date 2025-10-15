3 órája
A gólkirály polgármester közösségeket is épít, településén ez a ház újra benépesül – galériával
Nagyon sokan érkeztek helyből és a környékről is a gólkirály polgármester falujába, mindenki egy sikeres beruházás végeredményére volt kíváncsi. Ez a majd 100 millió forintos TOP Plusz pályázati forrásából megvalósított fejlesztés a helyi közösség számára komoly előrelépés. Olyan közösségi tér született, ahova jó betérni, ahol jó együtt lenni.
Medgyesbodzás önkormányzata 2022 januárjában nyújtotta be pályázatát. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), az Élhető települések projektjük vissza nem térítendő támogatásban részesült, így 97 millió forintból felújíthatta a község központjában álló művelődési házát. A szerdai átadó ünnepségre nagyon sokan érkeztek, hogy lássák, milyen lett a végeredmény. Tágas, világos, modern közösségi tér fogadta a vendégeket, dr. Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettest, parlamenti államtitkárt is, aki elismerően szólt a településen tapasztalt törekvésekről.
A TOP Plusz a vidéki közösség megtartó erejét erősíti
– Az, hogy ennyien itt vagyunk, helyiek, közelebbről s távolabbról érkezők, azt mutatja, hogy a mai nap nem csupán Medgyesbodzás életében meghatározó, hanem a térségben is. Ezt látva az jár a fejemben, hogy a politikusoknak éppen ilyen motivációra van szükségük. Mi, akik a Fidesz-KDNP színeiben politizálunk, arra esküdtünk föl, hogy ne legyen Magyarországnak egyetlen olyan települése sem, amely úgy érezheti, hogy nem ér el a hangja Budapestig. Ne érezze egy település se, hogy magára hagyták. Ez a küldetés különösen fontos itt, Békésben. 2010 óta felgyorsultak az események, e vármegye társadalmi és gazdasági élete valódi fordulóponthoz érkezett – fogalmazott az avatáson dr. Latorcai Csaba és sorolta a megvalósult fejlesztéseket (M44, Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, munkahelyteremtés stb.), majd szólt a mezőgazdaságban dolgozók megbecsüléséről.
– A Fidesz-KDNP kormány az ország stratégiai ágazatának tartja a mezőgazdaságot, támogatáspolitikánk fókuszában a gazdák állnak, célunk a vidéki térségek megerősítése, felzárkóztatása és a vidéki közösségek megtartó erejének a fokozása. E település megtartó ereje és közösségi vonzereje is erősödhet tovább, hiszen Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítségével itt is megújultak belterületi utak, a katolikus templom, a plébánia, most pedig ez a ház. Ezek a támogatások, amik érkeztek, sokszorosan hasznosulnak – emelte ki.
A gólkirály polgármester, falujáért is kitartóan dolgozik
Arra is emlékeztette a politikus a hallgatóságot, hogy errefelé kitartó és dolgos emberek élnek, akik büszkét az eredményeikre. Kiemelte a gólkirály polgármestert, Varga Gábort, aki településvezetőként újabb terveket sző, miközben futballistaként már 469 gólnál jár.
– Szurkolunk neki, hogy még több gólt lőjön és még több sikert hozzon a településének, amihez kitartó hozzáállást és csapatmunkát kívánunk!
Felújították a művelődési házat MedgyesbodzásonFotók: Lehoczky Péter
Erdős Norbert országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a kulturális szféra támogatását 2010 óta megduplázták.
– A kormány a GDP 1 százalékát fordítja ilyen célokra. Az EU-n belül Málta, Észtország és Magyarország ebben éllovas. A képviselő a 626 milliárd forint felhasználására sorolt konkrét példákat, megemlítve, hogy az Unióban egyedülálló módon minden településen van könyvtár, felújításuk napirenden van, majd a medgyesbodzásiak művelődési házát érintő projekt részleteiről beszélt a politikus.
Művelődési házuk ismét megtelik élettel
A majd 100 milliós beruházás keretében elvégezték a
- külső- és belső burkolatcserét,
- a külső nyílászárók cseréjét,
- a fűtéskorszerűsítést (elektromos padlófűtési rendszert építettek be),
- új szélfogót, új akadálymentesített feljárót is építettek,
- megújultak a vizesblokkok,
- és kiépítették a szellőzőrendszert is.
– Vegyék birtokba, élvezzék és szervezzenek sok olyan programot, ahol minden korosztály jól érezheti magát – e szavak kíséretében adta át a medgyesbodzásiaknak Erdős Norbert a felújított művelődési házat.
Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke személyes kötődéséről tett említést, hiszen medgyesegyháziként jól ismeri ezt a környéket, gratulált a községben megvalósított fejlesztésekhez.
– Itt nem volt erős az ipari fejlődés, az itt élőknek mindig nehezebb volt a megélhetés, de szívósak és kitartóak a medgyesbodzásiak. Nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy a vidék megtartó erejéhez, az itt élők életminőségének a javításához a feltételeket megteremtsük, azt jobbá tegyük. Ma már egy település megtartó ereje a helyi közösség, a helyi élettér minőségén is múlik.
Élhető települések: erősödjenek a közösségek
– Az Élhető települések felhívás éppen azt szolgálja, hogy ezeken a településeken olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek eredményként a lakosság úgy érzi, jobbá válik helyben az élet, megerősödnek a közösségek. Megyei szinten a TOP Plusz kerete 90 milliárd forint, sok olyan fejlesztés, elképzelés van, ami ha megvalósul, ennek a hátrányos helyzetű térségnek is képes sokat segíteni, hogy a jövő kilátásai kecsegtetők legyenek az itt élőknek, s azoknak, akik itt tervezik a letelepedésüket – tette hozzá Molnár Sándor.
Varga Gábor polgármester újabb mérföldkőnek nevezte a művelődési ház felújítását, avatását.
– Ez a ház nem csak falakból, tetőből áll. A találkozások, a közösségi élmények, a hagyományok, a kultúra színtere, ahol generációk nőttek fel. Mostantól ezt folytathatjuk méltó körülmények között. A 97 milliós beruházásnak az volt a célja, hogy javuljon az itt élő közösségek életminősége. Az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett Medgyesbodzás-Gábortelepre – emlékeztetett a polgármester és bejelentette, hogy októberben elkezdik a Magyar utca felújítását is.
– Büszke vagyok arra, amit édesapám településvezetőként elkezdett, s amit én folytathatok. A munka nem is áll meg. Vannak még álmaink és vannak feladataink (a könyvtár és a közvilágítás felújítása, kamerarendszer kiépítése) – hangsúlyozta a polgármester, aki azt is bejelentette, hogy első közösségi eseményként a pénteki, idősek napi rendezvényüket szervezik meg a művelődési házban.
