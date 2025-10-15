október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élhető település

3 órája

A gólkirály polgármester közösségeket is épít, településén ez a ház újra benépesül – galériával

Címkék#Erdős Norbert#felújítás#Molnár Sándor#művelődési ház#átadó

Nagyon sokan érkeztek helyből és a környékről is a gólkirály polgármester falujába, mindenki egy sikeres beruházás végeredményére volt kíváncsi. Ez a majd 100 millió forintos TOP Plusz pályázati forrásából megvalósított fejlesztés a helyi közösség számára komoly előrelépés. Olyan közösségi tér született, ahova jó betérni, ahol jó együtt lenni.

Csete Ilona

Medgyesbodzás önkormányzata 2022 januárjában nyújtotta be pályázatát. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), az Élhető települések projektjük vissza nem térítendő támogatásban részesült, így 97 millió forintból felújíthatta a község központjában álló művelődési házát. A szerdai átadó ünnepségre nagyon sokan érkeztek, hogy lássák, milyen lett a végeredmény. Tágas, világos, modern közösségi tér fogadta a vendégeket, dr. Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettest, parlamenti államtitkárt is, aki elismerően szólt a településen tapasztalt törekvésekről.

TOP Plusz: megtelik élettel a művelődési ház
Molnár Sándor, Erdős Norbert, Latorczai Csaba, Varga Gábor a helyi művelődési ház avatásán. Fotó: Lehoczky Péter

A TOP Plusz a vidéki közösség megtartó erejét erősíti

Az, hogy ennyien itt vagyunk, helyiek, közelebbről s távolabbról érkezők, azt mutatja, hogy a mai nap nem csupán Medgyesbodzás életében meghatározó, hanem a térségben is. Ezt látva az jár a fejemben, hogy a politikusoknak éppen ilyen motivációra van szükségük. Mi, akik a Fidesz-KDNP színeiben politizálunk, arra esküdtünk föl, hogy ne legyen Magyarországnak egyetlen olyan települése sem, amely úgy érezheti, hogy nem ér el a hangja Budapestig. Ne érezze egy település se, hogy magára hagyták. Ez a küldetés különösen fontos itt, Békésben. 2010 óta felgyorsultak az események, e vármegye társadalmi és gazdasági élete valódi fordulóponthoz érkezett – fogalmazott az avatáson dr. Latorcai Csaba és sorolta a megvalósult fejlesztéseket (M44, Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, munkahelyteremtés stb.), majd szólt a mezőgazdaságban dolgozók megbecsüléséről.

– A Fidesz-KDNP kormány az ország stratégiai ágazatának tartja a mezőgazdaságot, támogatáspolitikánk fókuszában a gazdák állnak, célunk a vidéki térségek megerősítése, felzárkóztatása és a vidéki közösségek megtartó erejének a fokozása. E település megtartó ereje és közösségi vonzereje is erősödhet tovább, hiszen Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítségével itt is megújultak belterületi utak, a katolikus templom, a plébánia, most pedig ez a ház. Ezek a támogatások, amik érkeztek, sokszorosan hasznosulnak – emelte ki.

A gólkirály polgármester, falujáért is kitartóan dolgozik

Arra is emlékeztette a politikus a hallgatóságot, hogy errefelé kitartó és dolgos emberek élnek, akik büszkét az eredményeikre. Kiemelte a gólkirály polgármestert, Varga Gábort, aki településvezetőként újabb terveket sző, miközben futballistaként már 469 gólnál jár.

– Szurkolunk neki, hogy még több gólt lőjön és még több sikert hozzon a településének, amihez kitartó hozzáállást és csapatmunkát kívánunk!

Felújították a művelődési házat Medgyesbodzáson

Fotók: Lehoczky Péter

Erdős Norbert országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a kulturális szféra támogatását 2010 óta megduplázták.

– A kormány a GDP 1 százalékát fordítja ilyen célokra. Az EU-n belül Málta, Észtország és Magyarország ebben éllovas. A képviselő a 626 milliárd forint felhasználására sorolt konkrét példákat, megemlítve, hogy az Unióban egyedülálló módon minden településen van könyvtár, felújításuk napirenden van, majd a medgyesbodzásiak művelődési házát érintő projekt részleteiről beszélt a politikus.

Művelődési házuk ismét megtelik élettel

A majd 100 milliós beruházás keretében elvégezték a

  • külső- és belső burkolatcserét,
  • a külső nyílászárók cseréjét,
  • a fűtéskorszerűsítést (elektromos padlófűtési rendszert építettek be),
  • új szélfogót, új akadálymentesített feljárót is építettek, 
  • megújultak a vizesblokkok, 
  • és kiépítették a szellőzőrendszert is.

– Vegyék birtokba, élvezzék és szervezzenek sok olyan programot, ahol minden korosztály jól érezheti magát – e szavak kíséretében adta át a medgyesbodzásiaknak Erdős Norbert a felújított művelődési házat.

Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke személyes kötődéséről tett említést, hiszen medgyesegyháziként jól ismeri ezt a környéket, gratulált a községben megvalósított fejlesztésekhez.

– Itt nem volt erős az ipari fejlődés, az itt élőknek mindig nehezebb volt a megélhetés, de szívósak és kitartóak a medgyesbodzásiak. Nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy a vidék megtartó erejéhez, az itt élők életminőségének a javításához a feltételeket megteremtsük, azt jobbá tegyük. Ma már egy település megtartó ereje a helyi közösség, a helyi élettér minőségén is múlik.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Élhető települések: erősödjenek a közösségek

– Az Élhető települések felhívás éppen azt szolgálja, hogy ezeken a településeken olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek eredményként a lakosság úgy érzi, jobbá válik helyben az élet, megerősödnek a közösségek. Megyei szinten a TOP Plusz kerete 90 milliárd forint, sok olyan fejlesztés, elképzelés van, ami ha megvalósul, ennek a hátrányos helyzetű térségnek is képes sokat segíteni, hogy a jövő kilátásai kecsegtetők legyenek az itt élőknek, s azoknak, akik itt tervezik a letelepedésüket – tette hozzá Molnár Sándor.

Varga Gábor polgármester újabb mérföldkőnek nevezte a művelődési ház felújítását, avatását.

– Ez a ház nem csak falakból, tetőből áll. A találkozások, a közösségi élmények, a hagyományok, a kultúra színtere, ahol generációk nőttek fel. Mostantól ezt folytathatjuk méltó körülmények között. A 97 milliós beruházásnak az volt a célja, hogy javuljon az itt élő közösségek életminősége. Az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett Medgyesbodzás-Gábortelepre – emlékeztetett a polgármester és bejelentette, hogy októberben elkezdik a Magyar utca felújítását is.

– Büszke vagyok arra, amit édesapám településvezetőként elkezdett, s amit én folytathatok. A munka nem is áll meg. Vannak még álmaink és vannak feladataink (a könyvtár és a közvilágítás felújítása, kamerarendszer kiépítése) – hangsúlyozta a polgármester, aki azt is bejelentette, hogy első közösségi eseményként a pénteki, idősek napi rendezvényüket szervezik meg a művelődési házban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu