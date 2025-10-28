október 28., kedd

Testületi ülés

1 órája

Az adóemelés heves vitát gerjesztett, de a többség megszavazta

Címkék#vita#testületi ülés#napirend#Orosháza

A város 13 önkormányzati képviselőjének a jelenlétében kedden nagyon sok vitával nagyon sok napirendet tárgyaltak Orosházán. A testületi ülés napirendjére került többek között üzemeltetőváltás és adóemelés is. A mezei őrszolgálatnál is lesznek változások, erről is döntés született.

Csete Ilona

A képviselő-testület soron következő ülése a már megszokott polgármesteri beszámolóval vette kezdetét. A testületi ülés legelején megteltek a széksorok, az érdeklődők többsége azok a szenior sportolók voltak, akiket a Könd utca 1. szám alatti edzőterem, multifunkciós sportcentrum üzemeltetését érintő napirend érdekelt.

Orosháza önkormányzati képviselői a testületi ülésen
Orosháza önkormányzati képviselői sokat vitáztak, sok témát napirendre tűztek a testületi ülésen. Fotó: BMH

Testületi ülés maratoni vitákkal

Raffai János polgármesteri beszámolójában a Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút megépítését érintő egyeztetésekről is szólt (a városnak két mezőgazdasági területet kell kisajátítania); a rendkívüli önkormányzati támogatások kapcsán 105 milliót kapott Orosháza, majd 100 millióból a helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettségét teljesíti az önkormányzat; egyeztetéseket folytatott egy mozi létesítéséről a városvezető; Zombán is járt, megismerkedett az ottani új településvezetővel. A belvárosi képtár tetőszerkezetének az állapota problémás, keresik a társasház lakóival közösen a megoldást; az utcai lakossági fórumokon elhangzottak kapcsán az utak (Munkácsy utca), járdák javítását is sorolta; bejelentette, Orosháza szerepel a Hazahúzó című műsorban és a hajómodellezők nemzetközi versenyének a megszervezését is tervezik Gyopároson.

Üzemeltetőváltás? Előbb legyen békés egyeztetés

Napirenden volt a Könd utcai multifunkciós sportcentrumi ingatlan további sorsa, üzemeltetőváltása. A kialakult jogi helyzethez mindenki hozzászólt, több órás vita után kompromisszumos megállapodást, egyeztetést és a téma napirendről való levételét javasolták többen. Így lekerült a téma.

A mezei őrszolgálatról szóló rendeletet felülvizsgálta a testület. A rendeletmódosításban 6 fő helyett, 2025. január 1-től 4 ember látná el ezt a feladatot. A mezőőri járulék 940 forintról 1100 ft/hektár/év lenne az előterjesztés szerint. A képviselők ezeket a módosításokat elfogadták.

A helyi adókról szóló rendelet módosítása arról szólt, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel, a kedvezmények mértékét is változtatnák (16 vállalkozást érint). Az önkormányzat új adónemet nem vezet be. 2017 óta azonban az építményadó nem változott, ennek az emelését javasolta az előterjesztés. 70 milliós többletbevételt remél ebből a város.

– Tiltakozom az adóemelés ellen – szólt az ipartestül tagsága nevében Németh Béla képviselő.
– Adóemelés nem, vagy nehezen támogatható. Mennyire sarcoljuk a lakosságot, vagy azt nézzük, mennyire nehéz helyzetben van a város – dilemmázott Lövei Ferenc.

Az építményadó volt a vita tárgya

Gulyás-Szabó Krisztina szerint a gyopárosi szállásadók, vállalkozók küzdenek a túlélését, ezért sem támogatja az előterjesztést. Berke Adrián viszont arra emlékeztetett, 2017 óta nem volt emelés. Erre reflektált Bojtor István és javasolta, az adóemelés, ha megtörténik, a közszolgáltatások minőségének a javítására fordítsák. Raffai János szerint még nehezebb év elé néz a város 2026-ban, erre a bevételre szükség van. A testület (9 igen, 3 nem szavazattal) végül megszavazta a rendeletmódosítást.

 

