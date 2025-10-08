1 órája
Veszélyes fokhagyma került forgalomba, azonnal visszarendelték a boltokból
Problémás fekete fokhagyma került a boltok polcaira. A hatóság termékvisszahívást kezdeményezett.
Termékvisszahívásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Olyan plusz adalék is került egy fermentált termékbe, aminek egyáltalán nincs ott keresnivalója.
Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH
Ahogy az NKFH közölte, nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot találtak egy, Kínából származó fermentált fekete fokhagyma tételben. A problémáról az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül is érkezett bejelentés. Magyarországra is érkezett a termékből egy holland importőrön keresztül.
Az NKFH a bejelentés után azonnal felvette a kapcsolatot a magyar forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel, amely megkezdte a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva a problémás tételek visszahívását, és gondoskodik a termékek biztonságos megsemmisítéséről. A hatóság a folyamatot nyomon követi.
